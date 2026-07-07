ATM y Barcelona aprueban el reparto de la financiación de las obras del tranvía por la Diagonal

La Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) y el Ayuntamiento de Barcelona han avanzado en conexión de las dos redes de tranvía de Barcelona con la aprobación de convenio de colaboración para ejecutar las obras y la explotación del tramo entre Verdaguer y Francesc Macià y varias actuaciones complementarias.

La Generalitat financiará íntegramente la infraestructura tranviaria a través de la ATM, con una inversión de cerca de 97 millones de euros, el Ayuntamiento de Barcelona aportará un máximo de 99 millones para la urbanización de la avenida y ampliación del colector de aguas que discurre bajo la Diagonal, según ha informado la ATM. El Ayuntamiento de Barcelona ha indicado que este convenio de colaboración entre las dos administraciones es el paso previo a la licitación, prevista para después del verano, de los trabajos que permitirán completar la conexión entre el Trambaix y el Trambesòs a lo largo de la avenida Diagonal.

Estos trabajos incluirán la reurbanización de la avenida Diagonal entre el paseo de Sant Joan y la avenida de Sarrià y la ampliación del colector de la Diagonal entre las calles Girona y Calvet, a cargo del municipio. También la construcción de la infraestructura y de los sistemas tranviarios entre Verdaguer y Francesc Macià; la ampliación de las cocheras del Trambaix y la adaptación de la flota del Trambaix al sistema de captación de energía sin catenaria (APS), que permite eliminar el cableado aéreo en este tramo urbano, que asume ATM.

Estas obras tienen una duración prevista de 40 meses, a los cuales habrá que añadir el periodo de pruebas y marcha en blanco antes de la entrada en servicio del nuevo tramo del tranvía.

62 millones de viajes anuales previstos

Cuando en la próxima década se disponga de estos 2,2 kilómetros que restan para la conexión de la red de tranvía de Barcelona, la demanda prevista es de 62 millones de viajes anuales, el doble de la demanda previa a la fase 1 de la conexión del Trambaix y el Trambesòs. El tiempo de trayecto entre Glories y Francesc Macià será de unos 15 minutos e incorporará tres nuevas paradas: Diagonal-Cinc d'Oros, Balmes y Casanova, que mejorarán la connectividad del transporte público en el centro de Barcelona.

Trambaix hasta Sant Feliu

El Consejo de Administración de la ATM también ha aprobado este martes el informe técnico de respuesta a las alegaciones presentadas durante el trámite de información pública del Estudio Informativo para la ampliación del Trambaix hasta el centro de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Según ha informado, las alegaciones recibidas no alteran la validez de la alternativa seleccionada y las cuestiones planteadas se concretarán en la futura redacción del proyecto constructivo. Así mismo, el Consejo ha facultado al director general del ATM, Manuel Valdés, para que apruebe definitivamente el Estudio Informativo una vez el órgano ambiental competente emita la resolución de impacto ambiental favorable, hecho que permitirá continuar la tramitación de esta actuación prevista en el Plan Director de Infraestructuras 2021-2030.