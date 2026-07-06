TMB estrena lema corporativo sobre la movilidad en Barcelona: ‘Cerca de todo'

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha dado a conocer este lunes el nuevo lema corporativo de la empresa, ‘Cerca de todo’, ‘A prop de tot’ en catalán, que destaca su presencia en al vida de los barceloneses, tanto en la capital catalana como en el Área Metropolitana, y subraya su papel de “operador de referencia” en estos ámbitos.

‘Cerca de todo. Y de todos. De quien va y de quien viene. Cuando más lo necesitas. Siempre’, indica el eslogan, que supone, según el consejero delegado de TMB, Xavier Flores, “un nuevo posicionamiento de marca que quiere reforzar el papel de la empresa como operador de referencia de la movilidad en Barcelona y su área metropolitana”, según un comunicado emitido este mismo lunes.

La vida de los usuarios

La campaña, indica TMB, quiere transmitir el mensaje de que este servicio de transporte “no solo facilita los desplazamientos, también acerca a las personas a lo que forma parte de su vida”, y cuenta con “un lenguaje visual y narrativo, basado en situaciones reales e identificables para todos los usuarios”, es decir, los de bus, metro o AMBbici.

Por ejemplo, situaciones como la de los lunes, días que “cuestan un poco más, los días de lluvia o los trayectos compartidos de con centenares de personas que, por unos instantes, forman parte del mismo viaje”. El nuevo lema releva al que había hasta ahora, ‘Barcelona’t’, y cuenta con seis elementos visuales y uno genérico con situaciones como las antes citadas.

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Hasta 2027

La campaña tendrá fases distintas y se extenderá hasta 2027. Será difundida a través de los canales propios de TMB, entre ellos soportes publicitarios digitales del metro, megafonía de las estaciones, la web de TMB, TMB App, MouTV y las redes sociales. Más adelante, aparecerá en el exterior e interior de los autobuses, en distintos espacios del metro y en pantallas de los trenes. Al web de TMB hay una sección sobre el nuevo lema corporativo.