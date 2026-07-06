La tercera etapa del Tour de Francia arranca desde el centro de Granollers
La ciudad se asoma a la salida de la ronda francesa con actividades y ambientación durante toda la mañana
Granollers espera al Tour de Francia entre la fiebre ciclista y las afectaciones a aparcamientos: "Es un orgullo, aunque nos complique el día"
La tercera etapa de la Grande Boucle del Tour de Francia ha arrancado ya desde el centro de Granollers. Los ciclistas salieron puntualmente cuando pasaban diez minutos de las doce del mediodía en salida neutralizada pasando por las principales arterias del centro de la ciudad. Vingegaard, Pogacar y el resto de protagonistas han atravesado vías icónicas como Anselm Clavé, llena a rebosar de fans desde primera hora, desde donde han visto pasar también la ansiada caravana publicitaria. Tras el paso neutralizado por Granollers, la carrera sube hasta Les Angles, pasando por Vic (C-17), Manresa (C-25), Berga (C-16) y Puigcerdà (N-260). Por otra parte, el fin de etapa, en territorio francés, estará condicionado por el incendio que afecta a la Catalunya Nord.
- Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
- Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
- MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio
- MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
- Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
- MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
- MAPA | Dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido
- MAPA | El paso de la tercera etapa del Tour de Francia en Granollers: ¿en qué calles se podrá ver?