La tercera etapa del Tour de Francia arranca desde el centro de Granollers

La tercera etapa de la Grande Boucle del Tour de Francia ha arrancado ya desde el centro de Granollers. Los ciclistas salieron puntualmente cuando pasaban diez minutos de las doce del mediodía en salida neutralizada pasando por las principales arterias del centro de la ciudad. Vingegaard, Pogacar y el resto de protagonistas han atravesado vías icónicas como Anselm Clavé, llena a rebosar de fans desde primera hora, desde donde han visto pasar también la ansiada caravana publicitaria. Tras el paso neutralizado por Granollers, la carrera sube hasta Les Angles, pasando por Vic (C-17), Manresa (C-25), Berga (C-16) y Puigcerdà (N-260). Por otra parte, el fin de etapa, en territorio francés, estará condicionado por el incendio que afecta a la Catalunya Nord.