Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio la BisbalChupinazo directoLa ManadaBarcelonaLa MinaBegoña GómezOla calorFeijóoEtapa 3 Tour de FranciaTour de Francia 2026BrasilPAULongevidad
instagramlinkedin

La tercera etapa del Tour de Francia arranca desde el centro de Granollers

La ciudad se asoma a la salida de la ronda francesa con actividades y ambientación durante toda la mañana

Granollers espera al Tour de Francia entre la fiebre ciclista y las afectaciones a aparcamientos: "Es un orgullo, aunque nos complique el día"

TOURMALET (FRANCIA), 08/09/2023.- El español Enric Mas, de Movistar, en el descenso del Col d'Aubisque durante la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Formigal y el Col du Tourmalet, de 134,7 km, este viernes. EFE/Manuel Bruque

TOURMALET (FRANCIA), 08/09/2023.- El español Enric Mas, de Movistar, en el descenso del Col d'Aubisque durante la 13ª etapa de la Vuelta Ciclista a España entre Formigal y el Col du Tourmalet, de 134,7 km, este viernes. EFE/Manuel Bruque / Manuel Bruque

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Granollers
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La tercera etapa de la Grande Boucle del Tour de Francia ha arrancado ya desde el centro de Granollers. Los ciclistas salieron puntualmente cuando pasaban diez minutos de las doce del mediodía en salida neutralizada pasando por las principales arterias del centro de la ciudad. Vingegaard, Pogacar y el resto de protagonistas han atravesado vías icónicas como Anselm Clavé, llena a rebosar de fans desde primera hora, desde donde han visto pasar también la ansiada caravana publicitaria. Tras el paso neutralizado por Granollers, la carrera sube hasta Les Angles, pasando por Vic (C-17), Manresa (C-25), Berga (C-16) y Puigcerdà (N-260). Por otra parte, el fin de etapa, en territorio francés, estará condicionado por el incendio que afecta a la Catalunya Nord.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
  2. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  3. MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio
  4. MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?
  5. Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana
  6. MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido
  7. MAPA | Dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido
  8. MAPA | El paso de la tercera etapa del Tour de Francia en Granollers: ¿en qué calles se podrá ver?

La tercera etapa del Tour de Francia arranca desde el centro de Granollers

La tercera etapa del Tour de Francia arranca desde el centro de Granollers

Nuevas cubiertas reflectantes para mitigar el calor

Nuevas cubiertas reflectantes para mitigar el calor

Barcelona estrena un segundo hospital como refugio climático abierto al público

Barcelona estrena un segundo hospital como refugio climático abierto al público

Los 7 mejores puntos para ver la tercera y última etapa del Tour de Francia en Catalunya

Los 7 mejores puntos para ver la tercera y última etapa del Tour de Francia en Catalunya

El metro de Barcelona inicia hoy nuevos cortes por obras: cierra Verdaguer y cambia el transbordo en Catalunya

El metro de Barcelona inicia hoy nuevos cortes por obras: cierra Verdaguer y cambia el transbordo en Catalunya

La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: "Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros"

La Mina suma casi un centenar de pisos turísticos: "Es una zona bastante pobre, pero nos sentimos seguros"

El turismo penetra en barrios vulnerables del área de Barcelona con centenares de plazas de alojamiento

Se amplían las restricciones por peligro extremo de incendio en los espacios naturales de la Ribera Salada y la Baronia de Rialb

Se amplían las restricciones por peligro extremo de incendio en los espacios naturales de la Ribera Salada y la Baronia de Rialb