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Altas temperaturas

Barcelona estrena un segundo hospital como refugio climático abierto al público

El Hospital de Sant Pau y, desde este verano, también el Hospital Sagrat Cor forman parte de la red municipal de refugios climáticos, que supera los 500 espacios repartidos por la ciudad

MULTIMEDIA | Las luces y sombras de los refugios climáticos en Barcelona

Barcelona superará los 500 refugios climáticos este verano con la incorporación de comercios y locales privados

Usuarias el Hospital Universitari Sagrat Cor como refugio climático

Usuarias el Hospital Universitari Sagrat Cor como refugio climático / .

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Con el calor instalado en Barcelona desde hace semanas, los refugios climáticos vuelven a cobrar protagonismo. La red impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona supera ya los 500 espacios repartidos por toda la ciudad, cerca de un centenar más que el año pasado, e incorpora por primera vez un hospital privado.

Hasta hace apenas unos días, el Hospital de Sant Pau era el único centro sanitario integrado en la Red de Refugios Climáticos. Sin embargo, desde el pasado 2 de julio se ha sumado también el Hospital Universitari Sagrat Cor, del grupo Quirón, que se convierte así en el primer hospital privado en abrir sus puertas como refugio frente a las altas temperaturas en la capital catalana.

La incorporación llega en un contexto en el que cada vez es más necesario disponer de estos espacios para protegerse durante las horas de mayor calor. Según datos municipales, el 99,2% de la población dispone de un refugio climático a menos de diez minutos a pie de su domicilio.

Agua y abanicos en el Sagrat Cor

Hasta el 15 de septiembre, cualquier persona podrá acceder al Hospital Universitari Sagrat Cor a través de la entrada principal del edificio de la calle Viladomat para descansar en un espacio climatizado.

El centro, ubicado en la Nova Esquerra de l'Eixample, ofrece agua fría gratuita en vasos reutilizables, abanicos de cartón e información con recomendaciones para sobrellevar las altas temperaturas.

Actividades en Sant Pau: charlas, talleres y visitas

El Hospital de Sant Pau, por su parte, lleva años diferenciándose del resto de refugios climáticos de Barcelona con una propuesta que va más allá de proporcionar un lugar fresco donde resguardarse. Durante el verano organiza actividades, talleres y charlas para que los usuarios puedan aprovechar ese tiempo, aprender y compartir con otras personas.

El Hospital de Sant Pau acoge un bingo musical los lunes por la mañana para personas mayores.

El Hospital de Sant Pau acoge un bingo musical durante el verano. / Jordi Otix

La programación de este año incluye sesiones sobre alimentación e hidratación durante el verano, talleres de relajación, visitas guiadas a la exposición Imprescindibles. Història de les dones de Sant Pau, dedicada al papel de las mujeres en la historia del hospital, además de espacios de lectura o actividades de estimulación cognitiva, entre otras muchas propuestas.

Más de 500 refugios en Barcelona

Más allá de estos dos centros sanitarios, la Red de Refugios Climáticos de Barcelona está formada principalmente por bibliotecas, centros cívicos, mercados municipales, parques, interiores de manzana y zonas de juegos de agua. La mayoría de estos espacios permanecen abiertos durante todo el año y mantienen su actividad habitual, al tiempo que ofrecen un lugar donde protegerse tanto del calor en verano como del frío en invierno.

Algunos espacios de la red de refugios climáticos de Barcelona: la cubierta verde de la Ronda de Dalt, el Parc de Can Batlló, el Parc de les Glòries o la Biblioteca de Sant Pau

La Biblioteca de Sant Pau, refugio climático de Barcelona / .

Como novedad, este año también se han incorporado los llamados microrrefugios climáticos, una fórmula que permite participar a pequeños comercios, farmacias y otras entidades de barrio. Estos establecimientos ofrecen un espacio interior donde descansar unos minutos, sentarse y resguardarse de las temperaturas extremas. Algunos disponen, además, de agua o lavabo gratuitos.

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Salvo las piscinas municipales, que mantienen las tarifas públicas habituales, todos los refugios climáticos son gratuitos. Están concebidos para estancias temporales y no sustituyen la atención sanitaria, por lo que las personas que necesiten asistencia médica deben acudir a su centro de salud.

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