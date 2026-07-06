El metro de Barcelona inicia hoy nuevos cortes por obras: cierra Verdaguer y cambia el transbordo en Catalunya

Este lunes 6 de julio comienzan dos nuevas obras en la red de metro de Barcelona que afectarán a la movilidad de los usuarios durante las próximas semanas. Las actuaciones suponen el cierre de la estación de Verdaguer (L4) hasta finales de agosto y del pasillo de transbordo entre las líneas L1 y L3 en la estación de Catalunya hasta septiembre.

Por su parte, Verdaguer (L4) permanecerá cerrada del 6 de julio al 30 de agosto por obras de mejora de la accesibilidad del intercambiador. Durante este periodo, los trenes de la L4 seguirán circulando con normalidad, aunque no efectuarán parada en la estación.

Según ha informado TMB, estos trabajos permitirán ofrecer en el futuro un intercambiador más cómodo e inclusivo. La estación registra alrededor de 6.500 validaciones diarias en julio y unas 4.800 en agosto.

Para facilitar los desplazamientos durante las obras, desde el pasado 2 de julio se ha desplegado un dispositivo de informadores presenciales para orientar a los usuarios y explicar las alternativas de movilidad disponibles, según ha explicado TMB.

Entre las opciones para desplazarse mientras dure el cierre, se recomienda acceder a la L4 a pie desde las estaciones de Girona o Joanic. También pueden utilizarse las estaciones de Passeig de Gràcia, con enlace entre L2 y L4, o Sagrada Família, que conecta con las líneas L2 y L5. Además, la línea de autobús V19 enlaza directamente el tramo afectado entre Girona y Joanic.

La segunda afectación comienza también este 6 de julio y se alargará hasta el 6 de septiembre, ambos incluidos. En este caso permanecerá cerrado el pasillo de enlace entre las líneas L1 y L3 de la estación de Catalunya, también por obras de mejora.

Mientras duren los trabajos, los viajeros que necesiten hacer transbordo entre ambas líneas deberán realizar salir a la calle para realizar el enlace, siguiendo las señales que se han instalado para indicar por dónde ir. TMB ha señalado que, al volver a acceder a la estación y validar el título de transporte, no se descontará ningún viaje.

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Para entrar o salir de la estación de Catalunya (L1) estarán disponibles los accesos de Rambla Catalunya, Ronda Universitat, Passeig de Gràcia, Ronda Sant Pere y Centre Plaça. En el caso de Catalunya (L3), podrán utilizarse los accesos de La Rambla, Pelai y Bergara.