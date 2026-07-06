Granollers se vuelca con la salida de la tercera etapa del Tour de Francia: "Es una oportunidad única para la ciudad"

Granollers ha amanecido este lunes con todo preparado para vivir una jornada histórica con la salida de la tercera etapa del Tour de Francia 2026. Vecinos de la ciudad y visitantes llegados de toda Catalunya y del resto de España se han situado desde primera hora en las calles para presenciar el paso del pelotón por el centro urbano.

Conxita Gaja, luciendo el pañuelo amarillo repartido por el Ayuntamiento, ha asegurado que se trataba de "una jornada histórica y única para la ciudad". Más allá de las molestias ocasionadas por los cortes de tráfico, tanto vecinos como comerciantes han destacado la oportunidad que supone el Tour para dar visibilidad a Granollers y atraer turismo.

Los aficionados han comenzado a llenar las calles desde las 9 de la mañana. Muchos, como Conxita y Araceli, han reservado sitio con antelación para disfrutar de una jornada que han calificado de "inolvidable y muy especial".

Aunque la Fan Zone instalada en la plaza Josep Barangé ha estado poco concurrida a primera hora, numerosos aficionados han aprovechado para fotografiarse y preparar la jornada. Algunos, como Ismael, han previsto seguir después la carrera en bicicleta hasta Sant Feliu de Codines para ver pasar al pelotón.

También han llegado numerosos visitantes desde otras ciudades mediante autobuses lanzadera que conectaban el Circuit de Catalunya con el centro de Granollers. José Miguel López, desplazado desde Valencia con su familia para seguir las tres etapas catalanas, ha destacado que el ambiente en Granollers ha sido mucho más tranquilo que el vivido en Barcelona.

Entre los asistentes también ha habido aficionados procedentes de Sabadell, Sant Hipòlit de Voltregà o Santa Eulàlia de Riuprimer, muchos de ellos vestidos completamente de amarillo en honor al Tour.

Como en todas las etapas de la carrera, los voluntarios han desempeñado un papel fundamental regulando el paso de peatones y vehículos en las zonas afectadas por el recorrido.

Los comerciantes y restauradores han confiado en que el Tour haya tenido un impacto económico positivo, aunque han reconocido que los cortes de calles y el teletrabajo recomendado por muchas empresas han reducido la afluencia de público durante las primeras horas del día.

Desde la Fonda Europa, su responsable de sala ha explicado que, pese a algunos problemas logísticos, han afrontado con ilusión una jornada diferente y han esperado llenar el restaurante durante la comida gracias a los visitantes que permanecieran en el centro de la ciudad.

El Village, centro neurálgico del evento

El Village del Tour ha respirado ambiente ciclista desde primera hora. La tienda oficial, las actividades para aficionados y las zonas próximas a la línea de salida han reunido a cientos de personas.

Uno de los momentos más esperados ha sido el paso de la caravana publicitaria, que ha repartido regalos entre el público. Debido a los 31 grados de temperatura, muchos asistentes han buscado zonas de sombra y puntos de hidratación.

Otro de los grandes atractivos ha sido la presentación oficial de los equipos, donde los aficionados han podido ver de cerca a las principales estrellas del ciclismo, han conseguido fotografías y autógrafos e incluso han intercambiado algunas palabras con los corredores.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha asistido al acto junto a la alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, ha participado en la fotografía oficial de autoridades y ha conversado con uno de los ciclistas catalanes presentes en la prueba.

Más de un millar de esteladas durante el Tour

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) de Granollers, en coordinación con otras delegaciones y con Òmnium Cultural, ha organizado una acción para repartir más de un millar de esteladas con el objetivo de que fueran visibles durante la retransmisión internacional del Tour.

Según ha explicado el coordinador local, el propósito ha sido aprovechar la proyección mundial de la carrera para mostrar la reivindicación independentista catalana.

En total, han repartido unas 300 banderas de tela y cerca de 1.000 de papel. Además, un grupo de participantes ha desplegado una estelada gigante en la plaza de la Porxada, que ha conseguido aparecer en las imágenes aéreas de la retransmisión televisiva.

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Los organizadores han insistido en que su intención ha sido sumarse al ambiente festivo del Tour sin interferir en el desarrollo de la competición, aprovechando el escaparate internacional del evento para visibilizar su mensaje político.