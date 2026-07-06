En un acto en Mollet
La Generalitat investiga si un agente de la ARRO de Barcelona incitó a insultar a Pedro Sánchez en un acto policial
El Mosso gritó el nombre del presidente durante la clausura de un curso en la Escuela de Policía de Mollet
El portero del Sabadell se disculpa por incitar a insultar a Pedro Sánchez en celebraciones
La Dirección General de la Policía de la Generalitat investiga la actuación de un agente de la ARRO Barcelona que el pasado viernes gritó “Pedro Sánchez” durante el discurso de clausura de un curso del área regional de recursos operativos en el Auditorio de la Escuela de Policía de Mollet del Vallès en el Instituto de Seguretat , según ha avanzado Anna Punsí y ha podido confirmar este diario.
El episodio tuvo lugar ante más de 200 policías, entre ellos mandos del cuerpo. Los superiores del agente han pedido que se abra una información reservada para aclarar si el mosso pretendía incitar a los asistentes a insultar al presidente del Gobierno, como ocurrió durante la celebración del ascenso del Centre d’Esports Sabadell.
La investigación interna deberá determinar el alcance de lo ocurrido y si la conducta puede tener consecuencias disciplinarias. La información reservada servirá para recabar testimonios y esclarecer si los hechos constituyen una actuación contraria a los principios de neutralidad, respeto institucional y ejemplaridad exigibles a los miembros de la policía catalana.
El caso de Sabadell
El caso llega dos semanas después de la polémica protagonizada por Diego Fuoli, portero del Centre d’Esports Sabadell, durante la celebración del ascenso del club catalán al fútbol profesional. El jugador incitó a los aficionados arlequinados a insultar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la plaza del Ayuntamiento de Sabadell, después de que el equipo certificara su regreso a LaLiga Hypermotion cinco años después con una victoria ante el Zamora por 4-0.
Fuoli pidió disculpas posteriormente a través de un comunicado publicado en su perfil de la red social X. En el mensaje, el portero se disculpó con el club y con sus compañeros “por empañar con esta tontería la celebración de una temporada histórica” del Sabadell.
Ahora, la Dirección General de la Policía deberá aclarar si el grito del agente durante el acto policial fue una referencia a aquel episodio y si buscaba provocar una respuesta ofensiva entre los asistentes.
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