CSIF reclama drones para la Guardia Urbana y "reforzar el principio de autoridad de la policía"

Más policías, más recursos y reformas legislativas. Son los tres ingredientes que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido al Ayuntamiento de Barcelona dentro de un plan de choque para reforzar la seguridad en la ciudad. El sindicato ha considerado que el incremento de delitos que provocan más sensación de inseguridad, como los violentos, requiere de medidas específicas, principalmente para fortalecer el papel de la Guardia Urbana.

Por eso, CSIF reclama modificaciones legislativas del Código Penal y de la ley de Seguridad Ciudadana que permitan endurecer penas por tenencia y consumo de drogas en la calle, llevar armas blancas u objetos peligrosos, peleas tumultuarias o desobediencia a la policía. También piden incrementar el número de agentes de la Guardia Urbana y crear unidades especiales de vigilancia y prevención, como una de drones, que complementen a los policías a pie de calle.

"Es imprescindible reforzar la coordinación entre los cuerpos policiales, la Fiscalía y la Administración de Justicia, con el objetivo de garantizar una respuesta más rápida y eficaz frente a la delincuencia multirreincidente y las conductas que generan una mayor inseguridad entre la ciudadanía", señala CSIF e instan a "recuperar el espacio público para los ciudadanos, combatiendo aquellas actividades ilícitas que deterioran la convivencia y generan una percepción constante de inseguridad en determinados barrios de la ciudad".

El sindicato considera que "el actual gobierno ha comenzado está legislatura con una fuerte inversión en Seguridad, que se puede ver en la renovación constante de las flotas de vehículos, nuevas patrulleras marítimas para la vigilancia del litoral, construcción de nuevas comisarías, cámaras de vigilancia en las zonas más sensibles de seguridad y ahora con la puesta en marcha de los Dispositivos Electrónicos de Control "DEC" (más conocidos por su marca comercial TASER), gracias al impulso del diálogo social que se ha abierto entre administración y sindicatos que se encuentran en la Mesa General de Negociación de Funcionarios".

Sin embargo, CSIF considera que estas inversiones, aunque necesarias, son insuficientes si no van acompañadas de un refuerzo de plantillas, reformas legales y una ampliación de las capacidades operativas de la Guardia Urbana "para hacer frente al aumento de la criminalidad y mejorar la seguridad en la ciudad", tal y como ha explicado el portavoz de CSIF en la Guardia Urbana de Barcelona Eugenio Zambrano.

El sindicato reclama destinar más recursos humanos y materiales a unidades especializadas de la Guardia Urbana, además de mejorar las condiciones laborales y retributivas de los agentes mediante el reconocimiento de las especialidades y la implantación de medidas que compensen la mayor carga de trabajo en los distritos. En este sentido, señala que existe un procedimiento judicial abierto para que los urbanos destinados a la Oficina Adscrita a Fiscalía perciban los complementos correspondientes a su especialización.

Noticias relacionadas

Zambrano remarca que "invertir en seguridad significa invertir en más policías, mejores medios, más competencias y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los agentes".