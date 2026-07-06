Barcelona destinará más de 100 millones a completar la reforma de 9 mercados pendientes: de la Boqueria a Canyelles y Galvany

Barcelona destinará más de cien millones de euros para completar la renovación de sus mercados municipales en los próximos cinco años. El ayuntamiento ha presentado este lunes el nuevo Plan Estratégico de Mercados para el periodo 2026-2036, que refuerza el papel de estos equipamientos comerciales como "motor de barrio". Se mantiene el objetivo de modernización de los edificios y puestos de venta, pero se refuerzan los retos de digitalización de la actividad, la formación y profesionalización de los vendedores, además de las medidas de sostenibilidad.

Desde los años 90, la capital catalana ha renovado una treintena del total de sus 43 mercados (de los que 39 son alimentarios), con una inversión de 256 millones en la última década. Ahora ha llegado el momento de culminar la puesta al día del resto, a sabiendas de que inclus los ya renovados precisan continuo trabajo de "mantenimiento".

El plan estratégico suma 23 medidas y 69 actuaciones previstas, bajo nueve ejes objetivos estratégicos y tres líneas principales: como motor económico, evolución sostenible, y de "alma" por su papel de "cohesión social", ha resumido la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil. La tarea de renovación, con un presupuesto de unos 25 millones anuales, se rematará en 2031, abarcando reformas pendientes en los mercados de la Boqueria (Ciutat Vella), la Mercè (Nou Barris), Galbany (Sarrià-Sant Gervasi), la Estrella (Gràcia), Horta (Horta-Guinardó), Sant Martí (Sant Martí), Canyelles (Nou Barris), Hostafrancs (Sants-Montjuïc) y Felip II (Sant Andreu).

El gerente del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), Màxim López, ha detallado que se mantiene el esfuerzo inversor del anterior plan estratégico 2015-2025, con una media de 100 millones de euros por mandato. Ha avanzado que en el caso de Galvany y el Carmel están en vías de negociación del acuerdo de remodelación, mientras que en la Boqueria y la Mercè ya se han aprobado. Los detalles de cada caso se irán dando a conocer según avancen los proyectos.

Gil ha puesto en contexto la importancia estratégica de los mercados municipales, como "infraestructura esencial" de los barrios, que según sus últimos datos generan el 3’4% del PIB de Barcelona (la actividad comercial agregada representa el 15% de total de la ciudad), con un impacto económico de 561 millones de euros al año.

Pero más allá de impulsar las reformas, el plan hasta 2026 pretende blindar estos equipamientos dentro de la estrategia comercial de la ciudad, y aún más en el marco de la capitalidad del Comercio de Proximidad 2026, ha explicado. Para elaborarlo han contado durante un año y medio de análisis con más 100 representantes del ecosistema de los mercados.

96% de puestos operativos

Gil ha defendido la "buena salud" de estas históricas redes comerciales de la ciudad, con 1.892 puestos abiertos (casi un 10% de nuevos operadores en el último año, 160) y una tasa del 8,71% de renovación, como avanzó este diario. En conjunto hay casi un 96% de establecimientos operativos, ha destacado. También ha enfatizado que muchos de los puestos que se ven cerrados corresponden a mercados en fase de acuerdos de renovación, donde dichos espacios aguardan la reforma, porque no se destinarán a nuevos comercios, sino que forman parte de la transformación y redistribución de los metros cuadrados. La tendencia es a puestos de venta más amplios, y pasillos más generosos y accesibles.

Dentro del apartado 'motor', se apostará por impulsar la ocupación y el emprendimiento, con planes de formación para los profesionales. También con ayudas específicas para nuevas implantaciones comerciales, así como de acompañamiento empresarial. Sigue latente el reto de la digitalización para modernizar procesos. Y también está sobre la mesa (desde hace años), la revisión de los horarios comerciales, para adaptarlos a las nuevos hábitos de consumo, aunque Gil ha precisado que cualquier cambio se consensuará con los paradistas.

Los frentes abiertos aglutinan asesoramiento económico y legal a los operadores, reforzar nuevos canales de venta (en línea, 'delivery', 'click&collect') y otros. El "relevo generacional" es uno de los puntos críticos, dada la progresiva pérdida de vocaciones dentro del comercio tradicional, y que el consistorio quiere combatir con ayudas y profesionalización.

En cuanto a sostenibilidad, López ha explicado que ya hay 17 mercados con placas fotovoltaicas, y está previsto sumar 15 más, mientras que 35 recintos se iluminan ya con LED. En conjunto generarán cerca de 4 millones de Kwh en el año. Hasta ahora y desde 2019 se han reducido un 27’3% los residuos totales generados en mercados, recortando también consumos de agua y aumentando un 51’14% la recogida selectiva. Todas estas líneas se intensificarán, añadiendo medidas para el uso de envases sostenibles.

Por último, el capítulo de "alma", como "función social, comunitaria y de proximidad de los mercados", abarca acciones para mejorar los recintos, la eliminación de barreras físicas para llegar a la accesibilidad universal, además de ahondar en los usos como refugios climáticos y pedagógicos. Solamente al año pasado se impartieron 423 sesiones de cocina, entre otros ejemplos.

La inversión a corto plazo

Desgranando las futuras inversiones, el plan hasta 2036 cuenta ya con 62’6 millones en ejecución y asignados en este mandato hasta 2027, la mayoría para grandes transformaciones en marcha o inminentes (34’65 M€), obras generales y grandes mejoras (26’10 M€), grandes mejoras (5’45 M€) y acciones dentro del plan de digitalización (1’9 M€).

En las intervenciones recientes de más calado, figuran el nuevo mercado de Montserrat en Nou Barris, ya operativo, y la recta final del de la Abaceria, que se inaugurará en otoño. La edila cree que cada intervención no solo mejora la oferta comercial y la calidad, sino que "hace barrio". Siempre por la vía de la colaboración público-privada, ya que los operadores sufragan un 15% de los costes.