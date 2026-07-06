Badalona instala cinco barandillas en sus playas para que los bañistas entren en el agua sin temor a caídas

El Ayuntamiento de Badalona ha instalado este julio cinco barandillas en cuatro playas de la ciudad para facilitar el acceso a los bañistas que lo necesiten al agua. Concretamente, dos barandillas se encuentran en la playa de los Pescadors, dos más en la playa del Pont de la Botifarreta, y una en la playa del Coco. El anuncio municipal en la red social X este lunes ha obtenido más de mil visualizaciones y el propio alcalde, Xavier Garcia Albiol, las ha promocionado en Instagram y Tik Tok con un vídeo de él mismo usándolas.

Las barandillas tienen sus orígenes en el verano del 2025. El ayuntamiento impulsó hace un año una prueba piloto con la instalación de una barandilla en la playa de los Pescadors y otra en playa del Pont del Petroli. Ante la buena acogida por parte de los usuarios y "tras comprobar que era un elemento que daba un servicio necesario para muchos ciudadanos", apunta el consistorio, este año ha ampliado el número de dispositivos y los ha ubicado en más puntos del litoral.

"El año pasado, por primera vez, hicimos una prueba piloto colocando dos barandillas que tuvieron muy buena acogida y funcionaron mucho, por eso este año hemos añadido tres más, hasta llegar a cinco, porque ayuda mucho a las personas con movilidad reducida o a las personas mayores a poder entrar y salir de la misma", ha destacado Albiol. "De todas las playas del área metropolitana de Barcelona, en Badalona somos los únicos que hemos instalado estos elementos que ayudan a muchas personas a poder disfrutar del baño en el mar", ha concluido.

Una barandilla de una playa con usuarios en Badalona / Ayuntamiento de Badalona

Las barandillas son de acero inoxidable y tienen unos 12 metros de longitud, un largo pensado para ayudar a la entrada y salida del agua a las personas con dificultades de movilidad. La estructura de estos elementos es modular, lo que permite que se adapten al perfil de la arena y ajustarlas fácilmente. Gracias al material con el que están construidas y la forma de instalarlas, las barandillas son resistentes al ambiente marino y se pueden reutilizar. Así pues, una vez finalice la temporada de playas, las barandillas se desmontarán, se retirarán y se guardarán para volver a instalarlas el próximo año.