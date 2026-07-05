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Gran acontecimiento

El Tour de Francia entusiasma a miles de personas en Tarragona durante la segunda etapa: "Hace ciudad, es un sentimiento de orgullo"

Emoción e ilusión por vivir el evento y el paso del gran pelotón por espacios emblemáticos de la capital tarraconense

“He cumplido mi sueño”: Barcelona da el pistoletazo de salida al Tour de Francia ante 120.000 espectadores

Gran grupo del Tour de Francia

Gran grupo del Tour de Francia / ACN

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Miles de personas han vibrado con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia en Tarragona. La emoción y la ilusión se han apoderado de los aficionados y amantes del ciclismo durante toda la jornada, pero especialmente con el paso del gran pelotón por lugares emblemáticos de la capital tarraconense, como la Rambla Nova o el Balcón del Mediterráneo.

Ríos de gente han llenado las calles con camisetas amarillas, maillots y merchandising para disfrutar de este acontecimiento "único", soportando el calor durante las horas de espera. "Hace ciudad, atrae a mucha gente, es un sentimiento de orgullo", ha expresado Lluís Gómez. Por su parte, Tina, procedente de Bélgica, ha acudido para apoyar a los deportistas de su país y ha asegurado que "le ha encantado" presenciar la carrera.

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