Gran acontecimiento
El Tour de Francia entusiasma a miles de personas en Tarragona durante la segunda etapa: "Hace ciudad, es un sentimiento de orgullo"
Emoción e ilusión por vivir el evento y el paso del gran pelotón por espacios emblemáticos de la capital tarraconense
“He cumplido mi sueño”: Barcelona da el pistoletazo de salida al Tour de Francia ante 120.000 espectadores
Miles de personas han vibrado con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia en Tarragona. La emoción y la ilusión se han apoderado de los aficionados y amantes del ciclismo durante toda la jornada, pero especialmente con el paso del gran pelotón por lugares emblemáticos de la capital tarraconense, como la Rambla Nova o el Balcón del Mediterráneo.
Ríos de gente han llenado las calles con camisetas amarillas, maillots y merchandising para disfrutar de este acontecimiento "único", soportando el calor durante las horas de espera. "Hace ciudad, atrae a mucha gente, es un sentimiento de orgullo", ha expresado Lluís Gómez. Por su parte, Tina, procedente de Bélgica, ha acudido para apoyar a los deportistas de su país y ha asegurado que "le ha encantado" presenciar la carrera.
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