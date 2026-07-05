El Tour de Francia entusiasma a miles de personas en Tarragona durante la segunda etapa: "Hace ciudad, es un sentimiento de orgullo"

Miles de personas han vibrado con la salida de la segunda etapa del Tour de Francia en Tarragona. La emoción y la ilusión se han apoderado de los aficionados y amantes del ciclismo durante toda la jornada, pero especialmente con el paso del gran pelotón por lugares emblemáticos de la capital tarraconense, como la Rambla Nova o el Balcón del Mediterráneo.

Ríos de gente han llenado las calles con camisetas amarillas, maillots y merchandising para disfrutar de este acontecimiento "único", soportando el calor durante las horas de espera. "Hace ciudad, atrae a mucha gente, es un sentimiento de orgullo", ha expresado Lluís Gómez. Por su parte, Tina, procedente de Bélgica, ha acudido para apoyar a los deportistas de su país y ha asegurado que "le ha encantado" presenciar la carrera.