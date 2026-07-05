MAPA | Dónde ver la tercera etapa del Tour de Francia en Catalunya: los mejores puntos del recorrido

Tras una primera etapa disputada íntegramente en Barcelona el sábado y una segunda entre Tarragona y Barcelona el domingo, el Tour de Francia afrontará el lunes 6 de julio su tercera jornada con un recorrido entre Granollers y Les Angles (Francia), que volverá a llenar las carreteras catalanas de ambiente ciclista.

La etapa partirá de la capital del Vallès Oriental y pondrá rumbo al norte atravesando buena parte del interior de Catalunya. El pelotón pasará por municipios como Caldes de Montbui, Centelles, Vic, Manlleu o Torelló antes de adentrarse en el Ripollès, donde comenzará el tramo más montañoso del recorrido con el paso por Ripoll, Campdevànol o Ribes de Freser. Desde allí girará hacia el oeste para entrar en la Cerdanya, pasar por La Molina y Puigcerdà y, tras cruzar la frontera con Francia, finalizar en Les Angles, en el Pirineo francés.

Será una jornada de más de 190 kilómetros y 3.950 metros de desnivel positivo, con la exigente subida a la Collada de Toses antes de abandonar Catalunya.

Horarios de la tercera etapa

Antes del paso de los ciclistas también recorrerá el itinerario la tradicional caravana publicitaria del Tour de Francia, una de las imágenes más características de la carrera. Cientos de vehículos de los patrocinadores oficiales preceden al pelotón y convierten el recorrido en una especie de cabalgata festiva que ameniza la espera del público.

Horarios

Salida de la caravana: 9:55 horas .

. Llegada de la caravana: 15:51 horas .

. Salida de los ciclistas desde Granollers : 13:45 horas .

: . Llegada prevista a meta, en Les Angles: entre las 16:54 y las 17:23 horas.

Los mejores lugares para ver la tercera etapa del Tour de Francia

El recorrido ofrece numerosos puntos desde los que seguir el paso del pelotón. Estos son solo algunos ejemplos repartidos a lo largo de la etapa, que atraviesa buena parte de Catalunya antes de entrar en Francia.

Ante las altas temperaturas previstas para estos días, se recomienda esperar el paso de los ciclistas en zonas protegidas del sol, utilizar sombreros o gorras y llevar agua para mantenerse hidratado.

MAPA GRANOLLERS-FRONTERA Mapa de Granollers y la frontera correspondiente a la tercera etapa. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Carretera de Terrassa a Mataró, en Santa Eulàlia de Ronçana

En la C-1415b, a su paso por Santa Eulàlia de Ronçana (Vallès Oriental) y antes de llegar a Caldes de Montbui, la denominada carretera de Terrassa a Mataró dispone de aceras anchas que permiten esperar con mayor comodidad que en otros tramos donde solo existe el arcén.

Mapa de SANTA EULÀLIA DE RONÇANA

Carretera de Sant Feliu de Codines, en Centelles

Otro punto recomendable es la C-1413b, a su paso por Centelles (Osona). En la carretera de Sant Feliu de Codines existen tramos con aceras amplias y algunos puntos elevados que facilitan seguir el paso de los corredores.

Mapa de la ubicación en Carretera de Sant Feliu de Codines, 08540, Barcelona.

Carretera de Manlleu, en Vic

En Vic, la C-522 o carretera de Manlleu combina zonas de polígono industrial y calles anchas con espacios abiertos junto al campo, lo que ofrece distintos lugares amplios para situarse a ambos lados de la vía y esperar el paso del pelotón a la altura de la capital de Osona.

Mapa de la ubicación en Google Maps.

Entrada de Torelló

La entrada de Torelló por la BV-5224, o calle de Manlleu, es otro de los lugares recomendados. Se trata de una vía muy amplia y con numerosos espacios donde colocarse para ver pasar la carrera.

Mapa de la ubicación de Torelló.

Campdevànol

Ya en el Pirineo, el recorrido discurre por la N-260. Entre Ripoll y Ribes de Freser, una posibilidad es detenerse en el pequeño pueblo de Campdevànol (Ripollès). Por ejemplo, en su espaciosa calle de Puigcerdà, por donde pasa el Eje Pirenaico, resultará cómodo y sencillo detenerse y esperar el paso de los ciclistas junto a la carretera.

Mapa de CAMPDEVÀNOL

La Molina

Tras dejar atrás el Ripollès, la carrera gira hacia el oeste para entrar en la Cerdanya, donde afrontará uno de los mayores retos de la jornada, donde los ciclistas tendrán que seguir lidiando con un notable desnivel. Pasarán junto a la estación de esquí de La Molina y los aficionados podrán situarse a ambos lados de la GI-400 o la GIV-4082 para verlos.

Noticias relacionadas

Mapa de LA MOLINA

Puigcerdà

Puigcerdà será la última capital de comarca catalana por la que pasará el Tour antes de cruzar la frontera con Francia. Los corredores llegarán por El Eje Pirenaico, por la N-260, y continuarán por la N-152. Estas vías ofrecen amplios espacios desde los que seguir cómodamente el paso del pelotón a ambos lados. Después abandonarán el municipio por la carretera de Llívia para adentrarse en Francia y afrontar los últimos kilómetros de ascensión hasta la meta de Les Angles.