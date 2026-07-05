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Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

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Paula Sánchez

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Gerardo Santos

Manuel Arenas

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Daniela Cabeza

Barcelona
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Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional hasta el próximo domingo. La capital catalana afronta un fin de semana marcado por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

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Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

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Cuidado dónde aparcas

A partir de las 18h de este viernes ha empezado la prohibición de estacionar en todo el recorrido de la prueba contrarreloj de mañana del Tour. Desde las 6h del sábado se iniciará la retirada de vehículos en la zona afectada.

Imagen de la primera etapa
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