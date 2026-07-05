Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional hasta el próximo domingo. La capital catalana afronta un fin de semana marcado por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

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Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

Interrumpida la L3 del metro de Barcelona Interrumpido el servicio de la L3 del metro de Barcelona por un tren averiado en plaza Catalunya

Todo sobre el paso del Tour de Francia por Castelldefels, Gavà y Viladecans a partir de mañana 5 de julio Mañana domingo 5 de julio, el Tour de Francia atravesará Castelldefels, Gavà y Viladecans (Baix Llobregat) en el marco de la segunda etapa de la prueba, que unirá Tarragona y Barcelona. El paso de la carrera permitirá ver en directo a algunos de los mejores ciclistas del mundo y comportará diversas afectaciones a la movilidad durante buena parte de la jornada. A continuación, te explicamos el recorrido y mostramos el mapa del paso del Tour por estas tres localidades, así como las principales afectaciones al tráfico.

El metro no se verá afectado, pero las líneas de bus sí El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.

Las restricciones estarán vigentes desde hoy a las 12:00 horas hasta las 20:30 horas Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle del Arquitecte Sert, Salvador Espriu, calle de Jaume Vicens Vives, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Aragó, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas.

Acceso a la L1 desde Almogàvers, cerrado los viernes y sábados por la noche El acceso Almogàvers de la L1 en la estación de Marina estará cerrado todos los viernes y sábados de 22 a 5 horas. Se mantendrá abierto el acceso L'Auditori.

Rondas de Barcelona, normalizadas Las dos rondas de Barcelona, afectadas este viernes por varios incidentes de movilidad, ya no presentan retenciones.

¿Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona? Barcelona será el punto de partida de la 113ª edición del Tour de Francia, en lo que supondrá la tercera salida de la historia de la Grande Boucle desde España, tras las celebradas en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023), y la primera de la historia de la capital catalana. Pero, ¿dónde es mejor ver la primera etapa del Tour? En EL PERIÓDICO te lo explicamos aquí.

Cuidado dónde aparcas A partir de las 18h de este viernes ha empezado la prohibición de estacionar en todo el recorrido de la prueba contrarreloj de mañana del Tour. Desde las 6h del sábado se iniciará la retirada de vehículos en la zona afectada. Imagen de la primera etapa

Todo listo para mañana Las restricciones de movilidad de este sábado serán las siguientes: Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle del Arquitecte Sert, Salvador Espriu, calle de Jaume Vicens Vives, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Aragó, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas. El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.