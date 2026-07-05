MAPA | El paso de la tercera etapa del Tour de Francia en Granollers: ¿en qué calles se podrá ver?

Granollers es uno de los más de 60 municipios catalanes que tienen marcados en sus calendarios los próximos días 4, 5 y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. En el caso de la capital del Vallès Oriental, la ciudad tendrá un papel protagonista al acoger la salida de la tercera etapa, la del lunes 6 de julio, con destino a Les Angles, ya en territorio francés.

La etapa arrancará en pleno centro urbano de Granollers y, tras abandonar la ciudad, se dirigirá hacia Les Franqueses del Vallès para continuar su recorrido hacia el norte de Catalunya. El paso de la ronda gala por la ciudad supondrá una oportunidad única para que vecinos y visitantes disfruten del espectáculo del ciclismo de élite y de la presencia de los mejores corredores del mundo.

En cuanto al recorrido propiamente por Granollers, el Tour iniciará su marcha desde la calle Ramon Llull para continuar por la calle Joan Prim y la calle Anselm Clavé. Posteriormente atravesará la plaza de la Corona y seguirá por las calles Alfons IV, Francesc Macià y Cristòfol Colom. A continuación, el pelotón pasará por la plaza Josep Serrat i Bonastre y la avenida Sant Esteve antes de enfilar la calle Girona y la calle Bonaventura Puig i Perucho, por donde abandonará el término municipal en dirección a Les Franqueses del Vallès.

Mapa de Granollers que muestra datos relevantes de la visualización.

La tercera etapa del Tour de Francia, que habrá arrancado en Barcelona dos días antes, el 4 de julio, partirá de Granollers y atravesará buena parte del interior de Catalunya antes de cruzar la frontera francesa. Tras salir de la capital vallesana, la carrera atravesará las comarcas de Osona y el Ripollès antes de afrontar el gran reto montañoso de la jornada. El recorrido culminará en los Pirineos con las ascensiones al Col de Toses y al Col du Calvaire, antes de la llegada en alto a Les Angles, ya en territorio francés.