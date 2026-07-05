Montjuïc vibra con una afición entregada en la segunda meta de etapa del Tour

Los aficionados al ciclismo se han congregado este domingo por la tarde en Montjuïc para recibir a los corredores del Tour de Francia en la segunda meta de etapa en la capital catalana. El Grand Départ catalán ha continuado en esta segunda jornada con una etapa de 168,5 kilómetros entre Tarragona y Barcelona.

Cientos de aficionados al deporte sobre ruedas se han reunido de nuevo en los alrededores del Estadio Olímpico, después de la contrarreloj disputada este sábado. Los seguidores han acudido con gorras amarillas, abanicos para combatir el calor, banderas y camisetas para animar a sus corredores favoritos en los momentos decisivos de la jornada: las tres vueltas al circuito de Montjuïc y la ascensión al Castillo.

Los seguidores del Tour comenzaron a llenar la avenida de la Reina María Cristina alrededor de las 15:00 horas. La caravana publicitaria fue la encargada de animar el ambiente, recorriendo el trazado a las 15:30 horas. Los ciclistas no llegaron a la altura del Circuito de Montjuïc hasta las 16:56 horas.

La segunda etapa del Tour arrancó este mediodía en el centro de Tarragona. La salida neutralizada tuvo lugar desde la plaza de las Corts Catalanes, y el pelotón recorrió seis kilómetros por el centro de la ciudad antes de incorporarse a la N-340 en dirección a Altafulla, donde comenzó oficialmente la competición.

Viladecans fue uno de los puntos más esperados del recorrido al albergar el esprint intermedio, que reparte puntos para la clasificación de la regularidad y concentró buena parte de la emoción de la etapa.

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Tras recorrer la Costa Daurada y superar la subida a Begues, la carrera afrontó en Barcelona uno de sus momentos decisivos, con las tres vueltas al circuito de Montjuïc y la ascensión al Castillo, donde se resolvió el desenlace de la segunda etapa.