Los Minyons de Terrassa se estrenan en la gama extra esta temporada durante la Fiesta Mayor

Los Minyons de Terrassa han logrado su gran objetivo en la diada de Fiesta Mayor y, en la segunda ronda, han descargado la torre de nueve con folre y manilles, estrenando además la gama extra esta temporada. En la primera ronda, la colla local también ha descargado el cuatro de nueve con folre, el primero del curso. Uno de los otros alicientes de la jornada era el salto de la otra colla local, los Castellers de Terrassa, a los castells de ocho, aunque el carro gros finalmente se les resistió. Por su parte, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, a pesar de llegar con pocas camisas tras la 'resaca' de la diada de Sant Joan, completó los castells básicos de nueve, el tres y el cuatro con folre.

Los Minyons de Terrassa cumplieron con las expectativas y siguieron al pie de la letra el guion previsto para la Fiesta Mayor, que este fin de semana celebra sus jornadas centrales. Con un Raval de Montserrat a 35 grados y un suelo abrasador bajo los pies de los castellers, los de la camisa malva llevaron la alegría de la gama extra a la plaza.

La torre de nueve con folre y manilles era el gran objetivo del día y la descargaron en la segunda ronda, desatando la euforia de la plaza, que, como es tradición, celebró el logro al ritmo de la canalla. Los de la camisa malva completaron su actuación con los castells básicos de nueve, el tres y el cuatro con folre.

El cuatro con folre abrió la actuación y supuso también el primero de la temporada para la colla. La jornada se cerró con el tres con folre, que los Minyons tuvieron que intentar en dos ocasiones antes de completarlo. Los malva firmaron así su mejor actuación de la temporada, culminada con el pilar de siete con folre.

Los Castellers de Terrassa se quedan sin el carro gros

La otra cara de la moneda fue para los Castellers de Terrassa, que buscaban estrenar esta temporada los castells de ocho, pero el carro gros acabó resistiéndose tras dos intentos.

El castell quedó en intento desmontado en la segunda ronda, cuando la canalla decidió bajarlo con los dosos ya colocados. Los de azul turquesa volvieron a intentarlo y, aunque la estructura subía con mayor serenidad, tampoco acabaron de verla clara. Durante el desmontaje, el castell terminó cediendo.

Tras la caída, los Castellers de Terrassa recondujeron la actuación descargando el siete de siete, un castell que se hizo especialmente largo para la canalla. Cerraron la jornada con el tres de siete levantado por debajo, de gran dificultad técnica y con el que lograron resarcirse del tropiezo.

La colla local había abierto previamente su actuación con la torre de siete, una estructura especialmente frágil que tuvieron que defender ante las sacudidas, sobre todo en la salida. Se trata de un castell que habían recuperado la semana pasada, después de casi dos años sin completarlo.

La Colla Vella mantiene el nivel tras la 'resaca' de Sant Joan

La Colla Vella dels Xiquets de Valls, pese a presentarse en Terrassa con menos efectivos tras la histórica diada de Sant Joan y su Fiesta Mayor, volvió a levantar castells de gran nivel en el Raval de Montserrat, apostando por el repertorio de los básicos de nueve.

La Vella abrió plaza con el tres de nueve y también descargó el cuatro de nueve con folre, dos construcciones que tuvo que defender con firmeza. La colla vallense sufrió algunos problemas de alturas en la primera ronda debido a la inclinación de la plaza y modificó la posición en la segunda, aunque también tuvo que luchar el cuatro.

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La actuación concluyó con el cuatro de ocho con el pilar, el segundo que completan esta temporada y el castell que resolvieron con mayor solvencia durante la diada. La Colla Vella puso el broche final con el pilar de siete con folre.