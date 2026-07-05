El próximo 6 de julio
MAPA | El paso de la tercera etapa del Tour de Francia por Vic: ¿en qué calles se podrá ver?
Consulta en esta cartografía de EL PERIÓDICO el recorrido por la ciudad catalana de la carrera ciclista más importante
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Vic es uno de los más de 60 municipios catalanes que tienen marcados en sus calendarios los próximos días 4, 5, y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. En el caso de Vic, la carrera tendrá presencia en la tercera etapa, la del lunes 6 de julio, entre 13:38 h y 13:46 h, cuando atravesará las comarcas de Osona y el Ripollès. La etapa saldrá de Granollers y acabará en Les Angles, ya en territorio francés. En esta conexión pasará, a través de carreteras interiores, por los centros urbanos de los pueblos que encontrará durante el recorrido, desde Hostalets de Balenyà hasta Toses.
En cuanto al recorrido propiamente por la capital de Osona, el Tour iniciará su entrada en el término municipal por la calle Montserrat, la calle Bisbe Torras i Bages y la Plaza Santa Terersa. A continuación, la carrera atravesará tres ramblas: la del Passeig, la del Carme y la de les Davallades, para posteriormente proseguir por la calle Jacint Verdaguer y la calle Bisbe Morgades. Finalmente, culminará su paso por Vic por la calle Pare Gallissà, la plaza del Mil·lenari, la ronda Francesc Camprodon y la carretera de Manlleu, tal y como puede comprobarse en el siguiente mapa elaborado por EL PERIÓDICO.
La tercera etapa del Tour, que habrá salido de Barcelona dos días antes, el 4 de julio, saldrá de Granollers y entrará en Osona por Sant Feliu de Codines (c-1413b) y bordeando Centelles por el oeste, pasando después por Hostalets para acabar conectando con Sant Miquel de Balenyà desde les Quatre Carreteres de Tona, adonde llegará recorriendo un pequeño tramo de la C-17.
Una vez allí, la etapa ya no dejará carreteras interiores para atravesar los centros urbanos de Taradell, Santa Eugènia de Berga, Vic, Manlleu, Torelló, Borgonyà, Sant Quirze de Bersora, Montesquiu, Ripoll, Campdevànol, Ribes de Freser, Planoles y Toses.
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