Granollers espera al Tour de Francia entre la fiebre ciclista y las afectaciones a aparcamientos: "Es un orgullo, aunque nos complique el día"

El próximo lunes, la calle Ramón Llull de Granollers dejará de ser una vía residencial y de aparcamiento para convertirse en el punto de salida de la tercera etapa del Tour de Francia. A la altura del número 17 arrancará el pelotón en una jornada que situará a la capital del Vallès Oriental en el escaparate deportivo internacional. En el entorno se instalará un ‘village’ con actividades y ambientación vinculadas a la carrera, que funcionará como epicentro previo a la salida oficial.

Su apertura afectará de lleno a una zona de aparcamiento gratuito donde, en un día laborable, pueden llegar a estacionar cerca de un millar de vehículos. En este sentido, el Ayuntamiento ha advertido de que no se podrá aparcar desde la noche del día 2 hasta la tarde del día 6, en el marco de un dispositivo que implica cortes de calles, restricciones de acceso y la imposibilidad de utilizar los aparcamientos habituales durante buena parte del fin de semana.

Señal de prohibición de aparcar en el aparcamiento público gratuito del camí Ramon Llull de Granollers que se habilitará para dar la salida a una etapa del Tour de Francia en la ciudad. / Ferran Nadeu / EPC

El consistorio ha habilitado alternativas para tratar de minimizar el impacto, como la gratuidad temporal de los parkings del Sot y Els Blaus desde el viernes a las 21:00 h hasta el lunes a la misma hora, además de un aparcamiento disuasorio en el Circuit de Barcelona-Catalunya para los visitantes que lleguen de fuera de la ciudad. Desde allí, los vehículos serán redirigidos a Montmeló, donde se ha previsto un servicio de autobuses lanzadera al centro de Granollers cada 20 minutos, gratuito entre las 8:00 h y las 17:00 h. Aun así, la afectación será inevitable en una zona especialmente sensible en términos de movilidad diaria.

Entre los vecinos, la sensación oscila entre la ilusión y la resignación. Juan y Rafaela llevan más de treinta años viviendo en Granollers y dos décadas en la calle Ramón Llull, entre esta vía y la zona de Ponent. Nunca imaginaron que el Tour de Francia saldría prácticamente delante de su casa. “Es un orgullo. Lo podremos ver desde el balcón y está muy bien que hagan estas cosas en la ciudad”, explican con entusiasmo. Añaden que será un día “muy complicado para todos”, pero que “para presumir hay que sufrir”, resumen entre risas.

Rafaela Mata y Juan Maestre, vecinos del lugar dónde se ubicará salida a una etapa del Tour de Francia en la ciudad. / Ferran Nadeu / EPC

Al otro lado de la via, otro vecino reconoce que la jornada le obligará a reorganizar su semana. Tenía prevista una cita médica el lunes, pero ha decidido cambiarla al no poder sacar el coche del aparcamiento. Aun así, intenta quedarse con la parte positiva: “Al menos podremos ver la salida desde casa. Y si no se ve bien, los vecinos de enfrente nos han dicho que podemos verla desde su balcón”, comenta.

No todos viven la jornada con el mismo optimismo. José Gallardo, jubilado y vecino de la zona, observa el cartel informativo de las afectaciones colgado en su bloque mientras expresa su desacuerdo con la ubicación elegida. “Esto se tendría que haber hecho por la zona del Congost. Allí no habría tantos vecinos afectados”, lamenta, antes de explicar que el lunes no podrá mover su vehículo debido al bloqueo del aparcamiento, por lo que prevé tener que sacarlo el domingo si quiere utilizarlo al día siguiente. “Hay cerca de 1.000 plazas de aparcamiento en la zona y todos estos coches ya el viernes tienen que desaparecer. Ya me dirás dónde los van a poner. Hablan de zonas azules, pero eso como mucho serán 300 plazas. ¿Y el resto qué?”, se pregunta.

Cartel informativo colocado en los bloques de viviendas de la calle Ramón Llull. / Edu Gil

Gran expectación entre las tiendas ciclistas de la ciudad

En las afueras de la ciudad, en el polígono industrial, la llegada del Tour se vive de otra manera. En la tienda Ravet Bike, el ambiente es de entusiasmo.“ Se me pone la piel de gallina pensando que el Tour sale de Granollers”, asegura Sergi García, responsable de ventas del establecimiento. Para él, el evento va mucho más allá de lo deportivo. “El Tour de Francia es la Champions League del ciclismo”, resume.

La tienda ha organizado una actividad especial con algunos clientes para el mismo día de la etapa, que combinará la presentación de una nueva bicicleta de carretera de la marca Orbea —prevista para este jueves 26— con una salida social en grupo el lunes. Los participantes, que asistirán previamente al acto de presentación, realizarán un recorrido diseñado para evitar las restricciones del dispositivo y poder situarse en un punto estratégico desde el que ver el paso del pelotón con garantías. La iniciativa incluye además la posibilidad de que dos asistentes puedan probar la bicicleta como experiencia, en una propuesta que busca vincular la actividad comercial con la vivencia directa del Tour en la ciudad.

En la calle Girona, la tienda Biking Point también espera con expectación el paso del pelotón. Su encargado, Jordi Molina, confía en que la jornada sirva para dar visibilidad al comercio local. “Vendemos merchandising oficial del Tour y será muy bonito que pasen justo delante de la tienda”, explica. La tienda ya ha vivido experiencias similares con la Volta a Catalunya, aunque reconoce que el Tour es un acontecimiento de otra dimensión. “Tenemos muchos clientes aficionados al ciclismo que lo están esperando con muchas ganas”, añade. “Estamos muy contentos de tener lo tan cerca”.

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Jordi Molina, encargado de la tienda especializada en ciclismo Biking Point Granollers , ciudad protagonista por la salida de una etapa del Tour de Francia. / Ferran Nadeu / EPC

Con todo, la jornada del lunes alterará inevitablemente la rutina de muchos vecinos, que se verán obligados a reorganizar horarios, aplazar citas o prescindir del vehículo durante varias horas. Sin embargo, también abrirá balcones, llenará las calles de aficionados y transformará durante unas horas una vía habitual de Granollers en el punto de salida de una de las pruebas deportivas más importantes del mundo. Porque, entre la dificultad y la emoción, la sensación general parece clara: será un día complicado… Pero difícil de olvidar.