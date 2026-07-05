Ronda francesa en Catalunya
Collboni asegura que el Tour es el acontecimiento “más importante” que ha vivido Barcelona desde los Juegos Olímpicos del 92
El alcalde agradece la “paciencia” de los ciudadanos y dice que ha sido un "éxito organizativo y de participación"
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El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la salida del Tour de Francia ha sido "sin duda el acontecimiento más importante" que ha vivido Barcelona desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 "por el éxito organizativo, por la proyección internacional que ha tenido y por la participación de la ciudadanía". El alcalde ha agradecido la "paciencia" a los ciudadanos por las restricciones de movilidad, pero ha asegurado que todo ello "valía la pena" para poder ver "un espectáculo deportivo como este cerca de casa". Collboni ha hecho una valoración "muy positiva" del Grand Départ y ha destacado que, aunque el acontecimiento ha reunido a centenares de miles de personas, no ha habido "ninguna incidencia destacable pese al calor".
Según el alcalde, la salida del Tour desde la capital catalana "marca un hito que todos recordaremos en la historia de los acontecimientos de la ciudad de Barcelona y en nuestras biografías personales". Collboni ha destacado el mensaje que ha enviado la capital catalana "de los valores que representa el ciclismo, de los valores de la competición, del juego limpio, del trabajo en equipo, y de la celebración y la fiesta".
El alcalde no ha puesto cifras al impacto económico, pero ha dicho que el acontecimiento ha servido para "reactivar la economía" no solo de Barcelona, sino también de los municipios por donde pasaba el trazado de la competición reina del ciclismo.
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