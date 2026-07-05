Se amplían las restricciones por peligro extremo de incendio en los espacios naturales de la Ribera Salada y la Baronia de Rialb

Protección Civil de la Generalitat y el cuerpo de Agentes Rurales han hecho un llamamiento a extremar las precauciones ante el elevado riesgo de incendio forestal y han ampliado las restricciones por riesgo extremo de incendio para este lunes en los espacios naturales de Ribera Salada, entre las comarcas del Solsonès y el Alt Urgell, y Baronia de Rialb, en la Noguera.

Estas limitaciones se suman al cierre del macizo de Les Gavarres, vigente desde el mediodía del sábado debido al incendio que afecta a la zona.

Además, se eleva a 45 municipios el nivel de riesgo extremo de incendio forestal, afectando a comarcas como Alt Urgell, Baix Empordà, Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Solsonès y Segrià.

Los Agentes Rurales recuerdan que, mientras dure este episodio, en los municipios afectados por los niveles 3 y 4 del Plan Alfa está completamente prohibido realizar cualquier actividad que pueda provocar un incendio en terrenos forestales y en una franja de 500 metros a su alrededor.

En concreto, las siguientes localidades están en nivel 4 del Plan Alfa (riesgo extremo de incendio forestal):

Alt Urgell: Bassella, Coll de Nargó, Oliana y Peramola.

Bassella, Coll de Nargó, Oliana y Peramola. Baix Empordà: Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent y Vall-llobrega.

Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d'Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Forallac, La Bisbal d'Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d'Aro, Torrent y Vall-llobrega. Gironès: Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart y Sant Martí Vell.

Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart y Sant Martí Vell. Noguera: Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa, Foradada, La Baronia de Rialb, Ponts, Tiurana y Vilanova de l'Aguda.

Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Camarasa, Foradada, La Baronia de Rialb, Ponts, Tiurana y Vilanova de l'Aguda. Pallars Jussà: Abella de la Conca, Isona y Conca Dellà.

Abella de la Conca, Isona y Conca Dellà. Solsonès: Biosca, Castellar de la Ribera, Lladurs, Pinell del Solsonès y Torà.

Biosca, Castellar de la Ribera, Lladurs, Pinell del Solsonès y Torà. Ribera d'Ebre: Flix y Riba-roja d'Ebre.

Flix y Riba-roja d'Ebre. Segrià: Almatret.

Almatret. Terra Alta: La Fatarella, La Pobla de Massaluca y Vilalba dels Arcs.

385 municipios con riesgo muy alto de incendio

Además, el nivel 3 del Plan Alfa (riesgo muy alto de incendio forestal) se amplía a 385 municipios de 30 comarcas.

Con la activación del nivel 3 del Plan Alfa, quedan suspendidas todas las actividades con riesgo de incendio que previamente hubieran sido autorizadas o comunicadas al Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

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Los Agentes Rurales vigilarán especialmente el cumplimiento de estas restricciones, entre las que destacan la prohibición de encender fuego en espacios abiertos, el uso de material pirotécnico y cualquier otra actividad que pueda suponer un riesgo de incendio.