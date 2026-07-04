Los traspasos de bares y restaurantes de Barcelona cayeron a 873 en 2025, pero con 182 nuevas licencias

La carrera de relevos en bares y restaurantes de Barcelona echó el freno en 2025, cuando 'solo' se contabilizaron 873 traspasos, la cifra más baja desde la pandemia y mucho más moderada que un año antes, cuando se alcanzaron los 1.224. Sin embargo, las licencias de apertura para nuevos negocios fueron 182, uno de los datos más altos del último lustro, ya que si la normativa urbanística lo permite se convierte en una opción empresarial menos costosa que algunos traspasos disparados. La hostelería sigue mostrando un gran dinamismo en la ciudad, aunque con una radiografía distinta.

Cada traspaso significa que un negocio ha cerrado y otro prueba una nueva aventura con la licencia heredada (y cotizada). La estadística municipal recoge las cifras frías, sin que sea posible saber si el descenso hasta 873 traspasos del año pasado se debe a que haya habido menos cierres (las bajas no se comunican al consistorio formalmente) o si lo que ocurre es que los locales clausurados han tenido menos pretendientes y siguen con la persiana cerrada. En cualquier caso, se traduce en menor cifra de novedades en el sector.

TRASPASOS Imagen que muestra los traspasos de bares y restaurantes en Barcelona hasta 2026.

La tendencia empresarial se venido diviendo entre la expansión de grandes grupos de restauración en auge en los últimos años, con la aparición de pequeños proyectos con microequipos (incluso solo un chef y un jefe de sala asociados) para poder sobrevivir en un ámbito donde es mucho más fácil abrir un negocio que mantenerlo en el tiempo. De hecho, la edad media de los bares y restaurantes de la ciudad era el año pasado de 11,6 años según la última encuesta municipal.

Distintas fuentes del sector local de la gastronomía apuntan que en cuestión de oferta, la cocina catalana (que no siempre lo es) abanderó muchas de las aperturas, así como la proliferación de las grandes barras donde compartir, las tapas --con precios que parecen más asequibles y tentadores pero que pueden disparar los tíquets medios si hay apetito--, y el 'boom' de las bodegas y bares, sea con historia o de barrio recuperadas, a la par que nuevos espacios que adoptan el revalorizado nombre de 'bodega'.

Fachada esquinera del restaurante Sr. Antúnez, traspasado al Grup Amicks el año pasado en Gràcia. / El Periódico

Como informó este diario, de 2020 a 2024 se contabilizaron 5.589 bares y restaurantes traspasados en la capital catalana, en paralelo a 761 nuevas licencias. Fuentes municipales apuntan a una "evolución sostenida y alineada en la dinámica comercial de los últimos años". No obstante, los traspasos fueron un 30% menos en 2025 que un año antes, y también muy por debajo de los años previos.

La radiografía municipal no aporta datos cualitativos, pero desde la inmobiliaria especializada Inmo Olaya, su CEO Manuel Olaya alude tanto a altos traspasos como alquileres elevados que resultan inasumibles para muchos empresarios o emprendedores. Con fuerte presencia en el mercado de inversores foráneos dispuestos a pagarlo y que calientan los precios de algunas donde la ubicación parece tener más fuerza que la propuesta gastronómica, resume. Emprendedores de China, Ucrania, Iraq, Siria y muchos más, siguen llamando a su puerta buscando locales que ya cuenten con licencia, sea para para modestos bares de barrios, como para inversiones en puntos turísticos, a cualquier precio. Según los últimos datos disponibles, cuatro de cada diez titulares de la hostelería son extranjeros.

Infografía sobre las nuevas licencias de bares y restaurantes en Barcelona para el año 2025.

El reparto territorial

Por contra, la petición de nuevas licencias se mantuvo el año pasado casi tan alta como en 2024 (cuando fueron 224), con más fuelle que en años previos. Esas 182 nuevas apuestas abarcan todos los distritos, pese a los férreos planes de usos que ponen coto a la hostelería en Ciutat Vella, y buena parte del Eixample. Pero incluso estos dos registraron 4 y 32 nuevos establecimientos, respectivamente. El segundo distrito con más nuevas licencias (26) fue el pujante Sants-Montjuïc, seguido por las 24 de Sant Martí, y las 23 de Sant Andreu y Nou Barris.

Los amigos y socios Adrián López y Guillem Pico brindan en Colmado Carpanta, que abrió su comedor el año pasado.. / Maria Algara

A distancia, se situaron los 20 nuevos bares o restaurantes en Sarrià-Sant Gervasi, los 15 en Les Corts, 8 en Horta-Guinardó y tan solo 7 en Gràcia, donde los planes urbanísticos del distrito también han blindado buena parte del mapa al darse una fuerte concentración de la actividad. El consistorio enfatiza que hay distritos donde no se detectado la misma necesidad reguladora, y que tienen margen de crecimiento.

Elección de zonas

En cambio, las licencias existentes disparan precios en las zonas blindadas, de modo que la mayoría de traspasos son protagonizados por grupos de restauración con pulmón financiero. Los pequeños proyectos de autogestión por parte de emprendedores locales despegan muchas veces en barrios no céntricos, más asequibles, y favoreciendo también la llegada de talento.

Esos traspasos se concentraron sobre todo en el Eixample, por ser el distrito con mayor oferta de hostelería, con un total de 236. Le siguió Sants-Montjuïc con 111, Sant Martí con 104 y Ciutat Vella con 99. Y las cifras son más moderadas en Nou Barris (65), Gràcia (59), Sarrià-Sant Gervasi (58), Les Corts (48) y Sant Andreu (46).