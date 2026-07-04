MAPA | Dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido

Tras una primera etapa disputada íntegramente en Barcelona el sábado, el Tour de Francia afrontará el domingo su segunda jornada con un recorrido entre Tarragona y Barcelona que inundará las carreteras catalanas de ambiente ciclista.

La etapa partirá de Tarragona y recorrerá varios municipios de la Costa Daurada antes de pasar por Sitges y Castelldefels. Desde allí, el pelotón se dirigirá hacia el norte del Baix Llobregat, atravesando Sant Vicenç dels Horts para descender después por Molins de Rei y Sant Feliu de Llobregat hasta entrar en Barcelona por el lado Llobregat.

Una vez en la capital catalana, los corredores afrontarán un circuito urbano que concluirá con tres ascensiones al Castell de Montjuïc, donde se decidirá el desenlace de la etapa con un final en subida.

Horarios de la segunda etapa

Antes del inicio de la competición también recorrerá el itinerario la tradicional caravana publicitaria del Tour de Francia, una de las imágenes más características de la carrera. Cientos de vehículos de los patrocinadores oficiales preceden al pelotón y convierten el paso de la prueba en una especie de cabalgata festiva que amenizará la espera de la ciudadanía.

Salida de la caravana publicitaria: 11.30 horas.

11.30 horas. Llegada de la caravana publicitaria: 16.15 horas.

16.15 horas. Salida de los ciclistas desde Tarragona: 13.45 horas.

13.45 horas. Llegada de los ciclistas a Barcelona: entre las 17.26 y las 17.46 horas.

Los mejores lugares para ver el Tour de Francia en Barcelona

Teniendo en cuenta el recorrido, estos son algunos de los mejores puntos para seguir el paso del pelotón por Barcelona durante la segunda etapa.

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Carretera de Collblanc, calle de Sants y Creu Coberta

Esta larga avenida conecta L'Hospitalet con la plaza de Espanya y será la puerta de entrada del Tour a Barcelona antes del tramo decisivo de la etapa. Su perfil, con continuas ondulaciones, y el ambiente de barrio que la caracteriza la convierten en uno de los puntos donde se espera más animación.

Los ciclistas solo pasarán una vez por este tramo y las aceras son relativamente estrechas, por lo que conviene llegar con antelación para encontrar un buen sitio.

De Rius i Taulet al Paral·lel

El pelotón pasará hasta tres veces por este tramo, que es de perfil descendente. Eso hará que los corredores circulen a gran velocidad, ofreciendo un paso espectacular para los aficionados.

La subida al Castell de Montjuïc

Será el punto clave de la jornada. Los ciclistas afrontarán esta ascensión hasta en tres ocasiones, comenzando en la calle Palaudàries para continuar por el paseo de Montjuïc, el camino de la Font Trobada, la avenida Miramar y la carretera de Montjuïc.

La dureza de este ascenso puede marcar las diferencias entre los favoritos antes del desenlace.

El paso por meta en el Estadi Olímpic (Montjuïc)

La llegada estará situada junto al Estadi Olímpic. El pelotón también ascenderá tres veces por el paseo Olímpic, una subida más corta y menos exigente que la del Castell de Montjuïc, aunque puede resultar decisiva en el último paso para resolver el sprint final por la victoria de etapa.

Es, además, uno de los mejores lugares para seguir el desenlace de esta segunda jornada del Tour de Francia.

Calle Jocs dels 92 y entorno Foixarda (Montjuïc)

También en Montjuïc, la calle Jocs dels 92 es un tramo de descenso en el que los ciclistas circularán a gran velocidad. A pesar de ello, ofrece varias opciones interesantes para el público.

Quienes puedan moverse con agilidad, tras el paso del pelotón —que lo hará en un par de ocasiones por esta zona— podrán desplazarse por la calle del Segura para volver a verlos a la altura de la pista de atletismo de Serrahima. Para quienes prefieran permanecer en un solo punto, el giro de la avenida del Estadi con Jocs dels 92 ofrece un mirador privilegiado para contemplar cómo los corredores encaran la subida de la Foixarda.

Zona Franca

La Zona Franca será otro de los puntos clave del recorrido urbano. En este sector de polígono, los ciclistas afrontarán un tramo de bajada por la calle Foc, una recta llana en el paseo de la Zona Franca y un tramo de subida desde la calle Foneria hasta el entorno del estadio de Serrahima, un punto especialmente recomendable para ver el paso del pelotón.

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Los corredores pasarán por esta zona en dos ocasiones, lo que aumenta las posibilidades de disfrutar del espectáculo deportivo.