Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios CatalunyaIncendio La BisbalTráfico Tour 2026Instituto Josep CarrerasIsak AndicBandas juvenilesTiroteo BarcelonaOla de calorOperación salidaDespoblaciónOsos Pirineo
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad en Barcelona hoy

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

GUÍA PRÁCTICA | Guía práctica para seguir el Tour de Francia por Barcelona

BUS | Estas son todas las líneas de bus de Barcelona afectadas por el Tour de Francia del 2 al 5 de julio

MOVILIDAD | El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público

Principales afectaciones en la movilidad y el transporte público: esto es lo que debes saber

Principales afectaciones en la movilidad y el transporte público: esto es lo que debes saber

Paula Sánchez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Gerardo Santos

Manuel Arenas

Gisela Macedo

Judit Bertran

Daniela Cabeza

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional hasta el próximo domingo. La capital catalana afronta un fin de semana marcado por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

Noticias relacionadas

Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

Actualizar

Cuidado dónde aparcas

A partir de las 18h de este viernes ha empezado la prohibición de estacionar en todo el recorrido de la prueba contrarreloj de mañana del Tour. Desde las 6h del sábado se iniciará la retirada de vehículos en la zona afectada.

Imagen de la primera etapa
Imagen de la primera etapa
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS email
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de Barcelona tras un ajuste de cuentas entre bandas juveniles
  2. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  3. El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
  4. Barcelona cortará un centenar de calles y accesos a la Ronda Litoral ante el paso del Tour de Francia
  5. Casi 2.000 nuevas licencias de obra agravan el problema de las urbanizaciones sin servicios barcelonesas
  6. MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio
  7. Muere una joven de 17 años tras ser atropellada por un camión en un accidente de moto en la AP-7
  8. La conversión de 700 pisos vacíos en viviendas para Castelldefels desemboca en una pugna entre el gobierno de Reyes y la oposición

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana

Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana

MAPA | Dónde ver la segunda etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido

MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Vilanova i la Geltrú: ¿en qué calles se podrá ver?

MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Vilanova i la Geltrú: ¿en qué calles se podrá ver?

MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?

MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Sitges: ¿en qué calles se podrá ver?

"Está gustando mucho": el 'Fan Park' del Tour de Francia en Barcelona conquista a miles de aficionados

MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio