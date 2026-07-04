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Del 2 al 5 de julio

Cómo llegar al Hospital de Sant Pau y desplazarse por Barcelona durante el paso del Tour de Francia

El acceso por la calle Sant Antoni María Claret a los pacientes y usuarios que tengan cita con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (Pabellón 20) estará abierto

CONTEXTO Consejos imprescindibles para seguir el Tour en Catalunya

Mapa con las calles afectadas.

Mapa con las calles afectadas. / Ajuntament de Barcelona

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Alma Rodelgo

Barcelona
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Estos días 2, 4 y 5 de julio Barcelona acoge la presentación oficial y el inicio de la mayor prueba ciclista del mundo: el Tour de Francia. Este evento comportará restricciones en la circulación y varios servicios urbanos, especialmente en los distritos de Horta-Guinardó y del Eixample durante el jueves 2 de julio. Desde la noche del 1 de julio y, sobre todo, a partir de las 14:00 h del 2 de julio, se producirán cortes de tráfico, prohibiciones de estacionamiento y limitaciones de acceso a aparcamientos. La reapertura del tráfico será progresiva a partir de las 21:30 h.

Las restricciones no tendrán afectación en el Hospital de sant Pau, quien desarrollará con total normalidad su actividad durante todos los días del evento y todos los accesos al centro estarán garantizados, de forma que los pacientes, usuarios y profesionales podrán acceder a ellos. Si bien todos los accesos al Hospital de Sant Pau estarán garantizados, el acceso por la calle Sant Antoni Maria Claret a los pacientes y usuarios que tengan cita con el Servicio de Medicina Física y Rehabilitación (Pabellón 20) estará abierto.

Aunque la principal restricción será a la Avinguda Gaudí, también tendrán afectaciones las calles Ronda del Guinardó, Carrer de Sant Quintí, Carrer de Còrsega, Carrer de Dos de Maig, Carrer d’Aragó, Avinguda Diagonal, Carrer de Nàpols, Carrer de Los Castillejos. De modo que, se recomienda evitar el vehículo privado y priorizar los desplazamientos a pie y en transporte público.

La movilidad vecinal será principalmente a pie en el perímetro restringido durante la franja horaria de mayor afectación: entre las 18.30 y las 20.00 h.

En cuanto al servicio de metro, en la Estación Sagrada Família de la L2, los trenes circularán sin parar a partir de las 13.00 h y hasta la finalización del acto. La Estación sagrada Família de la L5 estará plenamente operativa, aunque no se podrán utilizar los ascensores. El Vestíbulo de Provença-Marina quedará cerrado a partir de las 13.00 h. El acceso de salida se realizará por los vestíbulos de Cerdeña y Plaza de la Sagrada Familia que, en función de la afluencia de pasajeros, pueden quedar restringidos. El enlace entre la L4 y L5 en la Estación Verdaguer, que empezaron las obras de mejora a finales del año pasado, continúa cerrado hasta octubre. El resto de estaciones de metro funcionará con normalidad.

Por su lado, las líneas de bus D50, H8, H10, V21, V23, 19, 33, 34, 47, 117, 191, 192, 100 y 101 se verán afectadas por las restricciones de movilidad, con desvíos o modificaciones del recorrido.

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Se recomienda planificar los trayectos con antelación y prever un margen de tiempo suficiente teniendo en cuenta las restricciones de movilidad durante estas fechas. Para ello, se puede consultar periódicamente los canales oficiales del Ayuntamiento de Barcelona y de TMB y se puede planificar el trayecto en Quiero Ir o la TMB App.

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