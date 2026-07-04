MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Vilanova i la Geltrú: ¿en qué calles se podrá ver?

Vilanova i la Geltrú es uno de los más de 60 municipios catalanes que tienen marcados en sus calendarios los próximos días 4, 5, y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. En el caso de Vilanova, la carrera tendrá presencia en la segunda etapa, la del domingo 5 de julio, entre las 14:52 y las 14:57 horas. La etapa saldrá de la ciudad de Tarragona y acabará en Barcelona.

El Tour entrará al núcleo urbano de Vilanova i la Geltrú por la avenida de Cubelles, y seguirá su recorrido por la avenida de Jaume Balmes, la Rambla Josep Antoni Vidal, la Rambla de Josep Tomàs i Ventosa, la Rambla de l'Exposició y la avenida Eduard Toldrà, tal y como puede comprobarse en el siguiente mapa elaborado por EL PERIÓDICO.