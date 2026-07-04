MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Sitges: ¿en qué calles se podrá ver?

Sitges es uno de los más de 60 municipios catalanes que tienen marcados en sus calendarios los próximos días 4, 5, y 6 de julio de 2026. Son las fechas en las que la carrera ciclista más importante del mundo, el Tour de Francia, recorrerá tierras catalanas. En el caso de Sitges, la carrera tendrá presencia en la segunda etapa, la del domingo 5 de julio, entre las 15:01 y las 15:07 horas. La etapa saldrá de la ciudad de Tarragona y acabará en Barcelona.

El Tour entrará al término municipal de Sitges por la calle de Ramon Dalmases, y seguirá por la avenida Navarra, la avenida Salvador Casacuberta, el Passeig Marítim, la avenida Sofia, el Passeig de Vilanova, el Passeig de Vilafranca, el Camí dels Capellans, la carretera de les Costes y la carretera dels Molins, desde donde la carrera se dirigirá a Castelldefels, tal y como puede comprobarse en el siguiente mapa elaborado por EL PERIÓDICO.

Mapa interactivo del Tour de Francia 2026 en Sitges.

Además de Sitges, la segunda etapa de la ronda gala cruzará otras 22 localidades. El pelotón pasará por las localidades de Torredembarra, Creixell, El Vendrell, Calafell, Cunit, Cubelles, Vilanova i la Geltrú y Sant Pere de Ribes, antes de llegar a Sitges. Cuando deje atrás la localidad, recorrerá Garraf, Castelldefels, Viladecans, Gavà, Begues, Olesa de Bonesvalls, Vallirana, Cervelló, Sant Vicenç dels Horts, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat y L'Hospitalet de Llobregat, antes de entrar a Barcelona por la calle de Sants.