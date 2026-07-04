MAPA | El paso de la segunda etapa del Tour de Francia en Castelldefels, Gavà y Viladecans: ¿en qué calles se podrá ver?

El próximo domingo 5 de julio, el Tour de Francia atravesará Castelldefels, Gavà y Viladecans (Baix Llobregat) en el marco de la segunda etapa de la prueba, que unirá Tarragona y Barcelona. El paso de la carrera permitirá ver en directo a algunos de los mejores ciclistas del mundo y comportará diversas afectaciones a la movilidad durante buena parte de la jornada.

Mapa del recorrido del Tour de Francia a su paso por Castelldefels, Gavà y Viladecans

Castelldefels

En Castelldefels, el recorrido atravesará todo el paseo Marítimo. La carrera entrará por Port Ginesta, continuará por el paseo Marítimo y saldrá por la calle 23 en dirección a Barcelona. Antes del paso de los corredores, está previsto que la caravana publicitaria circule por la ciudad hacia las 13.05 horas, mientras que el paso del pelotón se prevé alrededor de las 15.00 horas. La finalización de las principales afectaciones está prevista hacia las 15.30 horas, aunque la franja crítica de funcionamiento será entre las 12.30 y las 15.30 horas.

Durante la celebración de la prueba habrá un corte total del tráfico en el paseo Marítimo, así como prohibición temporal de estacionamiento en el recorrido, restricciones de acceso en determinadas franjas horarias y modificaciones puntuales del transporte público. Por este motivo, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación.

Gavà

En Gavà, el Tour de Francia recorrerá parte del frente marítimo y del núcleo de Gavà Mar en dos fases. La carrera discurrirá primero por un recorrido de poco más de cuatro kilómetros por el paseo Marítim y continuará por la calle de Calafell y la calle de Salou, antes de seguir por la avenida de Europa y la avenida del Mar. El paso de la prueba comportará afectaciones a la movilidad en estas vías, con cortes de tráfico, restricciones de acceso y posibles modificaciones en el transporte público durante la franja horaria de paso de la carrera. Por este motivo, se recomienda planificar los desplazamientos con antelación y seguir las indicaciones del Ayuntamiento.

Después, la carrera entrará por Viladecans y volverá a pasar por Gavà. En este segundo pase por la ciudad, de cerca de un kilómetro y medio, el recorrido previsto discurrirá por la carretera de Santa Creu de Calafell y continuará por la avenida de Joan Carles I.

Como itinerario alternativo, se podrá circular por la calle de Antoni Gaudí, la rambla de Pompeu Fabra, la avenida de Eramprunyà, la avenida de Joan XXIII y la calle de Sant Lluís, hasta enlazar de nuevo con la avenida de Joan Carles I.

Viladecans

También Viladecans vivirá el paso del Tour de Francia durante esta segunda etapa entre Tarragona y Barcelona. La prueba ciclista entrará en el municipio desde Gavà por la carretera B-210 y continuará por la B-204, a través del Camino del Mar, a partir de las 15.15 horas aproximadamente. Desde allí seguirá por la carretera de la Villa hasta la avenida de la Generalitat, donde habrá un sprint intermedio, y posteriormente avanzará hacia la avenida de la Riera de Sant Llorenç.

En total, el recorrido del Tour de Francia incluirá seis kilómetros por Viladecans. El paso de la ronda francesa por la ciudad permitirá a los vecinos y visitantes disfrutar de una jornada ciclista excepcional, con los mejores especialistas del pelotón internacional en plena competición.

Gran expectación

Según las previsiones municipales, unos 1,3 millones de aficionados asistirán en total a las tres jornadas en las que el Tour teñirá de amarillo Barcelona. Primero, a la presentación de los ciclistas, ante la torre de Jesús de la Sagrada Familia el día 2 de julio; en segundo lugar, a la etapa inaugural de la carrera el 4 de julio, una contrarreloj por equipos que transcurrirá íntegramente en la ciudad; para acabar, el día 5, en la etapa que arranca desde Tarragona y finalizará con dos subidas a la montaña de Montjuic.

El pelotón estará formado por casi 200 corredores. Ante la dificultad que supondría unificar los trabajos de arreglo y preparación de las calles de los 18 municipios barceloneses por cuyo casco urbano discurrirá la carrera, la Diputación de Barcelona (DIBA) ha ofrecido a los ayuntamientos llevar a cabo las obras necesarias a través de su catálogo de servicios. Se han adherido a propuesta ―licitada por un importe de 480.976,31 euros (IVA incluido)―, 16 municipios, que no tendrán que abonar una partida extra al ente supramunicipal por este servicio.