“He cumplido mi sueño”: Barcelona da el pistoletazo de salida al Tour de Francia ante 120.000 espectadores

Bicicletas aparcadas, turistas, familias buscando sitio, móviles en alto y curiosos que no siguen el ciclismo, pero han querido verlo de cerca. Entre vallas, aplausos y calles cortadas, Barcelona ha vivido este sábado el inicio del Tour de Francia como una gran celebración colectiva. “Esto no se volverá a repetir nunca”, resumían algunos asistentes.

34 años después de los Juegos Olímpicos de 1992, la ciudad ha vuelto a proyectarse al mundo en una jornada que ha reunido a unas 120.000 personas en las calles, según la Guardia Urbana.

Un regalo para ver el Tour

La carrera, retransmitida en más de 190 países, ha situado a Barcelona en el centro del ciclismo mundial y ha atraído a seguidores llegados de diferentes puntos del planeta. Uno de ellos ha sido Amable Piñero, venezolano de 68 años, que ha seguido la salida de la etapa desde el Fòrum.

Llegó a Barcelona hace unos quince días invitado por su hija, que le regaló el viaje por el Día del Padre para que pudiera ver el Tour en directo. “Ha sido el mejor regalo de mi vida”, ha explicado. “Siempre me he movido en el mundo del ciclismo y el Tour es lo máximo”.

Amable Piñero en el Fòrum de Barcelona / El Periódico

Piñero fue corredor en su juventud, entrenador de categorías menores y directivo de la Asociación de Ciclismo del estado Lara, en Venezuela. “Amo mucho el deporte, pero el ciclismo es mi niña bonita”, ha dicho. Su presencia en Barcelona ha tenido también un componente personal. “Con la tragedia que tuvimos allá, cargamos el corazón encogido. Esto sirve para dispersar las penas”, ha añadido.

Bicicletas, cortes y quejas de movilidad

El Fòrum ha funcionado como puerta de entrada a una jornada marcada por las bicicletas incluso fuera del recorrido. Como no podía ser de otra forma, junto al recinto ha habido un aparcamiento habilitado para bicis y patinetes, utilizado por muchos de los asistentes que se han acercado hasta el punto de salida.

La movilidad, sin embargo, ha sido una de las quejas del día. Marta y Víctor, llegados desde Lleida, han explicado que han tenido muchos problemas para moverse por la ciudad porque buena parte del entorno ha estado cortado. Para muchos, la bicicleta ha acabado siendo el mejor vehículo para acercarse al Tour.

Lágrimas ante la Casa Batlló

En el Eixample, delante de la Casa Batlló, estaba Carola, sola y pegada al recorrido. Ciclista aficionada, ha organizado su viaje para estar estos días en Barcelona y después continuar hacia Girona para pedalear. Ha sido la primera vez que ha visto el Tour en directo. “Antes he llorado durante como 20 minutos cuando he visto pasar a los primeros grupos”, ha contado.

Carola durante el Tour de Francia en Barcelona / El Periódico

Carola ha destacado, además del valor deportivo de la carrera, el ambiente que se ha vivido en la ciudad. “Es muy emocionante ver cómo se mueve la gente, el fan park, los juegos para niños y las actividades para familias. Acercan el deporte a las familias siendo un evento tan grande como el Tour”, ha explicado. Ha viajado con sus hermanas, aunque ellas han optado por ir de compras. “Ellas están en las tiendas y yo estoy aquí pegada a la valla”, ha bromeado.

“Barcelona hoy es una fiesta”

El Tour también ha arrastrado a quienes no son aficionados al ciclismo. En el Port Olímpic, Maribel y cuatro amigas han bailado mientras han seguido el ambiente de la jornada. No han hablado de cronos ni de favoritos, sino de ciudad. “Barcelona hoy es una fiesta”, ha dicho.

Para ellas, la salida del Tour ha sido una excusa para salir, celebrar y sentirse parte de un acontecimiento compartido. “Esto nos hace brillar y vibrar. Nos representa como ciudad y el mundo nos mira”, ha añadido.

Maribel y cuatro amigas en el Port Olímpic de Barcelona durante el Tour / El Periódico

La imagen se ha repetido en distintos puntos del recorrido: familias buscando sombra, niños subidos a hombros, turistas sorprendidos por el despliegue y vecinos que se han quedado en la calle para ver pasar a los equipos aunque no conozcan a los corredores. El Tour ha convertido Barcelona en un escenario abierto, con el Fòrum, el Eixample, el Port Olímpic y Montjuïc como puntos de una misma celebración.

Visitantes que se han encontrado con la carrera

Entre el público también ha habido visitantes que se han encontrado con la carrera durante su estancia en Barcelona. María José Tomàs y Pedro Bonet Cervera, compañeros de trabajo llegados desde Mallorca para un curso de fomento de la lectura, han decidido acercarse a ver el Tour tras acabar la jornada.

“Mi marido y mi hija son fanáticos del ciclismo y me dijeron que tenía que venir sí o sí”, ha explicado María José. “La verdad es que estar aquí es emocionante. Ahora entiendo un poco mejor la emoción que sienten ellos”.

María José y Pedro delante de la Casa Batlló / El Periódico

Pedro, aficionado al Tour, ha valorado la oportunidad de verlo en directo. “Me alegró mucho saber que, al venir a la conferencia, podría ver el Tour. Es un acontecimiento mundial y que venga aquí, a Barcelona, es algo especial”, ha afirmado. Ambos han regresado este sábado a Mallorca, donde seguirán la carrera por televisión.

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Vingegaard, primer líder

En lo deportivo, el danés Jonas Vingegaard, del Visma-Lease a Bike, se ha convertido en el primer líder del Tour tras la etapa inaugural. En la calle, la jornada ha confirmado la capacidad de Barcelona para movilizarse alrededor de un gran acontecimiento deportivo. Para los aficionados al ciclismo, ha sido una cita histórica. Para muchos vecinos y visitantes, una jornada de calle, celebración y orgullo de ciudad.