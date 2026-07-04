Estas son las carreteras catalanas afectadas por el paso del Tour de Francia este fin de semana

La División de Tráfico de los Mossos d'Esquadra, conjuntamente con el Servei Català de Trànsit (SCT) y las policías locales, ha diseñado un dispositivo específico para regular la movilidad principalmente en las etapas 2 y 3 del Tour de Francia de Barcelona, que recorrerán la red viaria interurbana y afectarán a 64 municipios de 11 comarcas catalanas. El recorrido del Tour en territorio catalán incluye el recorrido interurbano entre Tarragona y Barcelona en la etapa 2, el 5 de julio, y el recorrido interurbano entre Granollers y los Pirineos en la etapa 3 el 6 de julio, atravesando las dos últimas el litoral, el área metropolitana y el norte del país hasta llegar a Francia, con un recorrido que incluye comarcas como Tarragonès, Garraf, Baix Llobregat, Vallès Oriental, Osona y Ripollès. En total, el paso del Tour afectará a 61 municipios de 11 comarcas, con tres ciudades de salida: Barcelona, Tarragona y Granollers.

El paso del Tour implicará en la red viaria catalana cortes temporales de circulación, desvíos y restricciones en varias carreteras, y debe tenerse en cuenta que mientras la segunda etapa coincidirá con un día festivo y provocará especial incidencia en la movilidad de ocio en la costa y, la tercera etapa se disputará en día laborable y afectará más a la movilidad cotidiana y logística. En la etapa 2, el domingo 5 de julio, habrá afectaciones al corredor litoral con cortes a vías como la A-7, N-340, C-31, BV-2041 y varios accesos de la C-32, B-24, B-23 y C-32 en el entorno metropolitano. Se prevé la restricción total de varios tramos y desvíos obligatorios en puntos como Torredembarra, Vendrell, Vilanova y la Geltrú, Sitges, Castelldefels, Begues, Vallirana, Molins de Rei, Sant Just Desvern y Esplugues de Llobregat.

Visualización del recorrido del tour en la provincia de Barcelona.

En la etapa 3, el lunes 6 de julio, hacia el norte del territorio, habrá afectaciones en la C-352, C-59, C-17, C-37, C-25, N-260 y vías pirenaicas. Las afectaciones serán especialmente intensas en el Ripollès, con limitaciones de acceso a municipios como Ribes de Freser, Pardines, Queralbs, Planoles y La Molina durante las franjas de corte. Conviene destacar que los cortes en las vías se aplicarán de forma progresiva, con una duración media de 4 a 5 h por punto del recorrido, para garantizar la seguridad de la carrera. El recorrido deberá estar libre de tráfico y obstáculos antes del paso de la carrera, con cortes que, de forma general, se activarán aproximadamente 3 horas antes del paso de los corredores y se reabrirán aproximadamente 1 hora después del paso del último ciclista.

En el marco de la operativa de cada etapa, el SCT activará equipos móviles de información vial (EMIV), que comunicarán al Centro de Información Vial de Cataluña (CIVICAT) la reapertura de los tramos y carreteras una vez garantizadas las condiciones de seguridad vial. Asimismo, la autoridad de tráfico realizará el seguimiento del dispositivo mediante los medios aéreos.

Un dispositivo especial de Trànsit

Para garantizar la movilidad, el dispositivo especial que el SCT desplegará con motivo del paso del Tour por Catalunya prevé canalizar el tráfico por las vías de alta capacidad no afectadas por la prueba ciclista, como la AP-7, C-32 y rondas de Barcelona en la etapa 2. También en la segunda etapa la movilidad entre las comarcas de costa y el interior de las demarcaciones de Tarragona y Barcelona, se podrá canalizar a través de vías de la red estructurante como la N-240, AP-2, C-15, A-2, C-16, A-27 y T-11, que no tendrán afectaciones directas. Y la C-16, C-37, C-25 y AP-7 en la etapa 3. Estos itinerarios se han definido atendiendo a criterios de capacidad, continuidad y funcionalidad de la red viaria.

Conviene destacar que no se prevé una restricción general para los vehículos pesados, pero sí limitaciones específicas, siempre que se activen estas medidas, los vehículos pesados y autobuses con MMA igual o superior a 7.500 kg tendrán que circular a un máximo de 80 km/h. Además, los conjuntos en configuración euro modular tendrán que circular siempre por la derecha y no podrán avanzar. También se mantendrán las limitaciones habituales de fin de semana en la AP-7 entre Sant Celoni y Vilafranca del Penedès, en ambos sentidos, con obligación de circular por la derecha y sin adelantos para vehículos pesados y autobuses de MMA igual o superior a 7.500 kg los viernes y domingos de 17 a 22 h y los sábados de 10 a 14 h.

El dispositivo del SCT también incluye una estrategia de comunicación reforzada a más de 290 paneles fijos de mensaje variable y una treintena de paneles móviles a pie de carretera, señalización específica con decenas de avisos provisionales - 47 señales verticales para la etapa 2 y 42 para la etapa 3 -, información a través de medios de comunicación, viarias en Google Maps y Waze en tiempo real. Esta información, que durante la celebración de la carrera ciclista será dinámica y actualizada, permitirá a los usuarios planificar sus desplazamientos con antelación y adaptarlos a las restricciones previstas.

"Somos conscientes de que habrá afectaciones puntuales a la movilidad, especialmente durante el paso de la carrera. Por eso hemos trabajado con los municipios implicados y hemos planificado itinerarios alternativos siempre que sea posible, a la vez que facilitaremos información actualizada para que la ciudadanía pueda planificar sus desplazamientos", ha puntualizado la consellera Parlon.

El itinerario y el recorrido detallado de las tres primeras etapas del Tour que transcurren en Cataluña se pueden consultar en la web oficial de la prueba ciclista. Asimismo, se recomienda a la ciudadanía consultar previamente el estado del tráfico en la web oficial de tránsito y seguir las indicaciones de los canales oficiales de tráfico y de los cuerpos operativos.