Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: restricciones, calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

Barcelona se prepara de nuevo para unos días de auténtico ajetreo con la llegada del del Tour de Francia 2026, que situará a la ciudad en el centro del mapa deportivo internacional hasta el próximo domingo. La capital catalana afronta tres jornadas marcadas por numerosos cortes de calles, desvíos de tráfico y afectaciones en el transporte público.

El evento, que se prevé que reúna a unas 850.000 personas en la ciudad, coincide además con el incremento habitual de turistas en plena temporada de verano, lo que anticipa importantes complicaciones en la movilidad urbana.

Ante este escenario se ha desplegado un amplio dispositivo especial que afectará especialmente a la red de autobuses, con desvíos y supresiones de líneas, mientras que se reforzará el servicio de metro.

Aquí puedes ver de un vistazo la situación de la movilidad en Barcelona.

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Y a continuación abrimos este directo para seguir en tiempo real todas las afectaciones, cambios en el tráfico y novedades en el transporte público durante los días del evento.

Vallas La primera etapa, la del sábado 4 de julio, consistirá en un recorrido urbano de 19,6 kilómetros con salida con llegada en Barcelona. El trazado incluye un tramo llano por el paseo Marítimo y la Sagrada Familia y acaba con un doble ascenso al Estadi Olímpic de Montjuïc en que se decidirá al primer líder de la carrera. Para ello, el ayuntamiento de Barcelona ha colocado 20.000 vallas para blindar las calles en esta primera etapa. El 2 de julio, el día de la presentación de los equipos en la avenida de Gaudí, la instalación completa de vallas previas a la primera carrera ya serán una realidad.

Cortes el domingo En el caso del domingo, la afectación es mucho menor, y en buena medida quedará circunscrita a la montaña de Montjuïc, donde el Ayuntamiento prevé la asistencia de entre 300.000 y 400.000 personas. A partir de las 12:00 h y hasta las 18:00 h (aunque en el ámbito de la montaña algunas calles pueden seguir cerradas hasta la madrugada), no se podrá circular por la calle de Collblanc, Travessera de les Corts, calle de Sants, calle de la Creu Coberta, avenida Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, calle Tamarit, avenida del Paral·lel, calle Palaudàries, paseo de Montjuïc, calle Font-Trobada, avenida Miramar, carretera de Montjuïc, calle del Castell, paseo del Migdia, paseo Olímpic, avenida del Estadi, calle Jocs del 92, calle Foc, paseo de la Zona Franca, calle Foneria, calle del Segura, calle del Polvorí y avenida de Francesc Ferrer i Guàrdia.

Afectaciones para el sábado El Tour de Francia volverá a condicionar la movilidad de la ciudad el sábado. Estas son las principales afectaciones: Restricción al tráfico a partir de las 12:00 horas en las calles por donde transcurre la carrera, y cierre completo a partir de las 13:30 horas: Avinguda del Litoral, calle del Arquitecte Sert, Salvador Espriu, calle de Jaume Vicens Vives, calle de Carmen Amaya, paseo de Calvell, paseo de Garcia Fària, calle Bac de Roda, calle Llull, calle de Josep Pla, calle de Cantàbria, rambla de Guipúscoa, calle Aragó, calle Lepanto, calle Mallorca, paseo de Gràcia, calle Aragó, calle Tarragona, avenida de la Reina Maria Cristina, avenida de Rius i Taulet, calle Lleida, paseo de Santa Madrona, avenida de l'Estadi, calle de los Jocs del 92, calle Foc y paseo Olímpic. Las restricciones se levantarán a partir de las 20:30 horas.

El servicio de metro no se verá afectado, pero sí diversas líneas de bus, que circularán hasta los límites del circuito, donde harán cambios de sentido. Las líneas afectadas son D20, D50, H10, H12, H14, H16, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, X2, X3, 6, 7, 13, 19, 22, 24, 33, 34, 39, 46, 47, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 91, 125, 136, 141, 150, 192, 100 y 101.

Desde las 06:00 horas del sábado se iniciará la retirada de vehículos a lo largo de todo el recorrido de la etapa.

El viernes 3 de julio, a partir de las 18:00 horas, estará prohibido estacionar en todo el recorrido de la contrarreloj.

Gerardo Santos Los tres curiosos puentes para cruzar calles afectadas Tanto el sábado 4 de julio como el domingo día 5, decenas de calles de Barcelona acogerán el paso del Tour de Francia. Durante más de cuatro horas, ninguna de esas vías podrá ser cruzada por los vecinos con normalidad. El dispositivo de movilidad municipal incluye, de hecho, tres curiosos puentes temporales que permiten cruzar de manera segura sin interferir en el desarrollo de la carrera. Diseñados para garantizar la seguridad tanto de los deportistas como de la ciudadanía, se trata de estructuras modulares y ligeras, con una altura suficiente para permitir el paso de vehículos de emergencias y transporte público, si es necesario. Aquí puedes consultar sus detalles y dónde estarán ubicadas.

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