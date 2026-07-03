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Infraestructuras sanitaria

Reyes anuncia que el Govern rechaza su petición de un hospital para Castelldefels en los presupuestos

El alcalde lamenta la decisión de no presupuestar un hospital propio para la ciudad, que actualmente depende del de Viladecans

MULTIMEDIA | La prioridad de los alcaldes para los presupuestos de la Generalitat

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, interviene durante un acto del PP con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Castelldefels.

El alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, interviene durante un acto del PP con el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en Castelldefels. / EUROPA PRESS

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Castelldefels
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El alcalde de Castelldefeles (Baix Llobregat), Manu Reyes (PP), propuso en su particular 'carta a los Reyes' de cara a los presupuestos de la Generalitat de Catalunya, entre otras cuestiones, un hospital para su ciudad: "Es una infraestructura que el ayuntamiento considera prioritaria para garantizar una atención sanitaria adecuada a los vecinos”. Con todo, el edil popular lamenta ahora que el Govern que lidera de Salvador Illa (PSC) haya rechazado incorporar a las cuentas catalanas para el 2026 la construcción de dicho hospital.

En un comunicado hecho público este viernes 3 de julio, Reyes ha insistido en sus reclamaciones para lograr “un refuerzo de la atención hospitalaria para Castelldefels” y ha defendido “la necesidad de que la ciudad disponga de un hospital propio o de una infraestructura hospitalaria que responda al crecimiento de la población y a la presión asistencial de la zona”. "Somos una ciudad de más de 70.000 habitantes y necesitamos una respuesta sanitaria acorde con nuestra realidad. Rechazar esta inversión es condenar a nuestros vecinos a seguir soportando la saturación del sistema actual”, ha afirmado el alcalde de Castelldefels.

Reyes ha recordado así que, actualmente, los habitantes de Castelldefels dependen del Hospital de Viladecans, integrado en el sistema sanitario público catalán, que presta servicio también a otros municipios del Baix Llobregat y atiende a una población de referencia superior a las 185.000 personas. “Es inadmisible que una ciudad como Castelldefels dependa exclusivamente de un hospital que ya da cobertura a una población tan amplia. La Generalitat debería planificar el futuro, pero lo que hace es limitarse a gestionar la saturación del momento, generando siempre problemas a los pacientes”, ha insistido Reyes.

Noticias relacionadas y más

Más allá, del Hospital de Castelldefels, los presupuestos de la Generalitat sí que incorporan partidas en materia de salud en el delta del Llobregat. Así, se destinarán más de 10 millones de euros a la construcción de los nuevos centros de atención primaria (CAP) de Sant Boi de Llobregat (3,6 millones), Gavà (3,5) y Castelldefels (3,1).

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