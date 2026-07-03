Transporte público
El pasillo de conexión entre la L1 y L3 del metro en plaza Catalunya cerrará durante dos meses
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El pasillo de conexión entre las líneas 1 y 3 de la estación de Catalunya, en Barcelona, permanecerá cerrado por obras entre el 6 de julio y el 6 de septiembre, un periodo durante el que las personas usuarias deberán realizar el transbordo por la superficie, saliendo a la calle para cambiar de línea.
Los trabajos, que ejecutará TMB, consisten en la renovación integral del pasillo de enlace entre ambas líneas. La actuación incluye la adecuación del espacio, la renovación de todos sus elementos, trabajos de revestimiento vertical, obra civil, instalaciones y sistemas de comunicaciones.
Además, las obras contemplan la retirada de amianto presente en el espacio, aunque este material ya no era accesible para las personas usuarias. La actuación ha sido adjudicada por un importe de 1,2 millones de euros.
Mientras dure el cierre, el intercambio entre las líneas 1 y 3 deberá hacerse por el exterior. Quienes se dirijan hacia la L3 deberán acceder por la entrada situada en la esquina de la calle Pelai con La Rambla. En cambio, quienes se dirijan hacia la L1 podrán entrar por el acceso norte de la plaza de Catalunya o por la esquina de la plaza con la Ronda de Sant Pere.
La distancia entre ambos accesos es de aproximadamente 300 metros.
Cada día laborable, unas 43.000 personas utilizan este pasillo de conexión, una cifra que incluye los desplazamientos en ambos sentidos, tanto de la L1 a la L3 como de la L3 a la L1.
TMB ha informado de que, durante el periodo de obras, las personas usuarias que deban volver a acceder a la estación para completar el transbordo no verán descontado ningún viaje adicional al validar de nuevo su título de transporte.
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