Mataró liquida la hipoteca del TecnoCampus y encara la ampliación del recinto universitario

El alcalde de Mataró, David Bote, en nombre del Ayuntamiento de la capital del Maresme, y el director general del TecnoCampus, Josep Lluís Checa, firmaron este jueves la liquidación del préstamo hipotecario formalizado en su día por la entidad municipal por un importe de 24 millones de euros. Así lo ha anunciado el gobierno municipal en un comunicado en que describe al recinto universitario como "polo de conocimiento y talento así como vivero de empresas" de la ciudad.

Con la firma, el consistorio se hace cargo de la totalidad del importe pendiente (que ascendía a 10 millones de euros), gracias al remanente del presupuesto del 2025. El TecnoCampus fue inaugurado oficialmente en noviembre del 2010, con un coste inicial de 50 millones de euros. Con la liquidación del préstamo, el consistorio indica que "finaliza una primera etapa que ha puesto a la capital del Maresme en el mapa de la formación y la creación de ocupación en ámbitos de la sociedad actual".

Una vez amortizada la hipoteca, el gobierno de Bote señala que a partir de ahora "empieza un nuevo periodo de crecimiento" para el campus, sustentado en la construcción de un nuevo edificio de 3.736 m² que se situará en la calle de Narcis Monturiol, a la altura de la calle de Arenys. Así lo autorizó el Pleno ordinario del mes de julio, una vez liberada de la primera deuda bancaria, mediante una operación de crédito nueva por valor de 18 millones de euros, destinados a costear los 20 millones que costará el nuevo equipamiento.

El Ayuntamiento destaca que la ampliación del TecnoCampus se enmarca en "la estrategia de Mataró como ciudad del conocimiento y referente en formación profesionalizadora", y forma parte de las actuaciones estratégicas del Plan de Mandato 2023-2027 y de la Agenda Urbana Mataró 2030.