L'Hospitalet refuerza la seguridad y la convivencia con un plan especial para el verano

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) ha activado este miércoles un dispositivo especial de seguridad y convivencia para prevenir el incivismo, reforzar la presencia policial y mejorar el uso del espacio público durante los meses de verano. El Plan de actuación verano 2026 estará vigente hasta el 15 de septiembre y coordinará a la Guardia Urbana, los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y distintos servicios municipales en los puntos con más incidencias de la ciudad.

El objetivo es "garantizar la convivencia vecinal" en una época de uso más intensivo del espacio público, reducir las actividades que generan molestias en calles y establecimientos y actuar ante conductas incívicas y hechos delictivos que afectan a la calidad de vida en los barrios. El dispositivo se centrará especialmente en los Bloques Florida, la avenida de Severo Ochoa con la calle Luarca, la plaza Eivissa, la plaza de la Llibertat, la plaza Espanyola, el parque de les Planes y la avenida de Catalunya.

En estos puntos se intensificarán los servicios en horario de tarde y de noche, cuando aumentan las concentraciones en la vía pública y los problemas de convivencia.

Entre las actuaciones previstas figuran el incremento del patrullaje preventivo, los controles policiales, la prevención y disolución de botellones, la inspección de establecimientos y terrazas, el control de horarios de cierre y las intervenciones coordinadas entre cuerpos policiales. Paralelamente, los servicios municipales reforzarán las tareas de limpieza, mediación comunitaria, inspección administrativa, convivencia y dinamización de espacios públicos.

Seguridad y ocio

Durante julio y agosto, el plan municipal convivirá con el Plan Bastió de los Mossos d'Esquadra, activo hasta el 30 de agosto y centrado en la lucha contra los robos violentos, la multirreincidencia y otras formas de delincuencia urbana. Según el ayuntamiento, "ambos dispositivos comparten una estrategia de coordinación operativa", aunque con objetivos complementarios, ya que el plan de verano incide más en la proximidad, la convivencia, el control administrativo y la recuperación del espacio público.

Como novedad, L'Hospitalet desplegará hasta el 31 de agosto puntos lilas itinerantes para prevenir, sensibilizar y atender situaciones de violencia machista y LGTBI-fóbica en espacios de ocio nocturno. Este dispositivo funcionará las noches de viernes y sábado, de 22:00 a 03:00 horas, en distintos puntos de ocio, entornos festivos y zonas de concurrencia juvenil. Asimismo, los facilitadores de ocio nocturno continuarán desplegados en las zonas con más locales para prevenir conflictos de convivencia y ayudar a gestionar incidencias de baja intensidad en terrazas y calles.

El ayuntamiento también incrementará el número de agentes cívicos, con especial presencia en las cinco 'civitecas' que funcionarán del 1 de julio al 6 de septiembre en diferentes plazas y espacios públicos de L'Hospitalet de Llobregat.