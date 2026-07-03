Puntos Lila
L'Hospitalet refuerza durante el verano la prevención de las violencias machistas y LGTBIfóbicas
Un equipo recorrerá las zonas de ocio para informar, sensibilizar y detectar situaciones de riesgo
El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) habilitará durante los meses de julio y agosto un servicio itinerante para prevenir las violencias machistas y LGTBI-fóbicas en espacios de ocio nocturno de la ciudad. El equipo, formado por profesionales especializados, recorrerá las noches del viernes y el sábado las diferentes zonas con actividad nocturna y presencia de gente joven para informar, sensibilizar, detectar situaciones de riesgo y ofrecer una primera atención a quien lo necesite.
Las ubicaciones serán rotativas y serán definidas por el consistorio según la programación de actividades, la afluencia de personas y las necesidades detectadas en cada momento. En total, se contemplan 18 noches de intervención y 90 horas de presencia en la calle durante el verano.
Este nuevo servicio itinerante refuerza el modelo municipal RADAR, basado en la prevención, detección y respuesta coordinada ante posibles situaciones de violencia, discriminación o discursos de odio.
La actuación complementa también los puntos lilas que ya funcionan durante las fiestas mayores y permite reforzar la prevención en verano en otros espacios de ocio nocturno de la ciudad.
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