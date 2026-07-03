La Generalitat aprueba la construcción de las cuatro sedes de oficinas de Inditex en Sant Adrià

La Generalitat ha dado luz verde definitiva este viernes a la construcción del complejo de oficinas que Inditex planifica en Sant Adrià de Besòs para asentarse en el área metropolitana de Barcelona. La comisión territorial de urbanismo ha concedido la aprobación definitiva al plan urbanístico que ampara que las cuatro sedes de otras tantas marcas del gigante textil (Massimo Dutti, Bershka, Oysho y Lefties) se edifiquen sobre la parcela en la que se halla un centro comercial de Alcampo y un garaje en superficie. El mismo planeamiento ratificado contempla que la cadena levante un nuevo hipermercado en el solar situado justo enfrente, donde hubo una fábrica de vidrio ya derribada.

Inditex aspira a que dos de los edificios de oficinas al borde de la capital se estrenen a mediados de 2028, cuando se cuenta también con que la tienda de Alcampo se traslade de la parcela que ocupa desde 1986 al terreno adyacente. La empresa gallega espera a que los otros dos bloques de oficinas abran en 2030.

Fue el pasado 11 de junio cuando el Ayuntamiento de Sant Adrià otorgó la aprobación inicial del plan de mejora urbana que consagra la operación promovida por la firma de ropa y la cadena comercial. El objetivo del consistorio era llegar a tiempo para la sesión de la comisión de urbanismo de esta semana y no demorar la validación de la reforma por más tiempo.

El gobierno municipal incorporó unas modificaciones al proyecto, a raíz de un informe de la Dirección General de Costa y el Mar del Ministerio para la Transición Ecológica. El organismo reclamaba más documentación que certificase que los edificios de Inditex no formarán una pantalla arquitectónica que contravengan la Ley de Costas. El visto bueno del ministerio era preciso para que la comisión de urbanismo de la Generalitat bendijera el proyecto. La conformidad de la dirección de Costa llegó a manos del ayuntamiento el viernes pasado y ha propiciado que el Govern haya avalado el plan ahora.

Nuevos barrios

El Departament de Territori ha informado de que, en el futuro campus, Inditex "desarrollará actividades relacionadas con la producción audiovisual, talleres de patronaje y escaparatismo, diseño y almacenes". La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha afirmado que con el planeamiento que augura el desembarco de la compañía textil en Sant Adrià "continúa el camino para la transformación del área del Besòs". Paneque la ha definido como "una de las últimas grandes piezas de suelo del frente litoral metropolitano" y ha augurado "nuevos barrio con mezcla de usos y una gran calidad arquitectónica y del espacio público".

Las obras de los edificios de Inditex y Alcampo se acompañará con la reforma de la avenida de la Platja -una de las arterias principales de Sant Adrià- y tres calles del contorno. Ambas empresas pagarán nueve millones de euros para remodelar el bulevar y tender dos puentes por encima de la vía de Rodalies para conectar la ciudad con el futuro barrio de las Tres Xemeneies, donde se proyectan al menos 1.783 pisos y un complejo del sector audiovisual.

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La alcaldesa de Sant Adrià, Filo Cañete, se ha felicitado por el aval de la Generalitat. "Supone un paso decisivo para impulsar la actividad económica, generar nuevas oportunidades de ocupación y reforzar el atractivo de nuestra ciudad para proyectos estratégicos", ha definido.