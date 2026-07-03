La históricas fuentes de la Plaza Catalunya de Barcelona 'reviven' tras dos meses sin funcionar

El Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a poner en marcha este mes de julio las históricas fuentes de la plaza Catalunya, las Fonts Bessones y la Font dels Sis Putti, las cuales funcionarán en horario de verano, de abril a octubre, de 12 h a 22 h de lunes a domingo. Hasta ahora, llevaban dos meses fuera de servicio por unas obras de impermeabilización.

Las Fonts Bessones son dos fuentes ornamentales situadas en la plaza de Catalunya, alrededor de la galería de estatuas procedentes de la Exposición Universal de 1929. Este conjunto monumental, construido en 1959, es obra de Espiau Seoane. Están formadas por dos vasos simétricos y dos locales técnicos situados debajo de la plaza, a los que se accede desde el intercambiador de transporte. Durante los años, se han consolidado como un elemento característico del paisaje urbano del centro de la ciudad.

Por su parte, la fuente de los Sis Putti es una fuente monumental, situada en un extremo de la plaza de Catalunya —en el cruce con la avenida del Portal de l'Àngel—, también ha vuelto a funcionar estos días. En la fuente se han llevado a cabo labores de rehabilitación de la impermeabilización así como la remodelación del alumbrado para conseguir introducir color en esta fuente. La obra fue construida en 1926 por el artista Jaume Otero y representa el nacimiento de Venus, la diosa del amor (la versión romana de Afrodita). Está formada por tres estanques a distintos niveles donde el agua cae en cascada. Cuenta con seis esculturas de niños pequeños que, con forma de ángeles y llevan fruta, se llaman Puti.

Font de Sis Putti en plaza Cataluña. / Ajuntament de Barcelona

El Ayuntamiento ha recuperado el agua de las históricas fuentes una vez finalizados los trabajos de impermeabilización, una actuación necesaria para garantizar el correcto funcionamiento de la instalación y evitar filtraciones de agua. Concretamente, los trabajos realizados han consistido en el vaciado de los vasos, el desmontaje de los elementos de las fuentes, el sellado de grietas, la renovación del pavimento interior y la aplicación de un tratamiento impermeabilizante integral. Esta actuación ha permitido resolver las filtraciones detectadas y asegurar el buen funcionamiento de las fuentes.

Desde el Ayuntamiento se ha aprovechado la inauguración de las fuentes para recordar que los lagos y fuentes ornamentales como las Bessones y la Sis Putti no son espacios para el baño. El agua pasa por circuitos de recirculación y no es apta para su consumo. Además, son espacios que no están homologados para el juego, que tienen elementos, circuitos y desagües con riesgo de resbalones y caídas. Bañarse o acceder a dentro de una fuente no está permitido en ningún caso por razones de seguridad, tal y como recoge la Ordenanza municipal de Convivencia.

En este sentido, para refrescarse el Ayuntamiento ofrece durante este verano 18 juegos de agua por toda la ciudad, el doble que en 2025. Son refugios climáticos ubicados en el espacio público consistentes en juegos de agua que ofrecen un entorno lúdico, familiar y seguro y dan puntos de accesibilidad al agua a la ciudadanía. Los espacios habilitados para el juego con agua se pueden consultar en la propia web del Ayuntamiento.

Juegos de agua habilitados por el Ayuntamiento. / Ajuntament de Barcelona

Para mitigar el calor, Barcelona dispone también en la actualidad 1.754 fuentes de beber. Su ubicación se puede consultar a través de las aplicaciones gratuitas como “Barcelona en el Bolsillo”, que permiten localizar la fuente más cercana, saber cómo llegar y obtener información detallada de cada una.