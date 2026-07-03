"Está gustando mucho": el 'Fan Park' del Tour de Francia en Barcelona conquista a miles de aficionados

Aún faltan horas para que los ciclistas recorran las calles de Barcelona, pero el Tour de Francia ya se vive en el paseo Lluís Companys. Bajo un sol de justicia, familias, aficionados y turistas recorren desde este jueves el denominado 'Fan Park' instalado junto al Arc de Triomf, un recinto gratuito con capacidad para unas 3.000 personas que permanecerá abierto hasta el domingo y que acerca el universo de la ronda francesa a curiosos y seguidores del ciclismo.

El recorrido arranca junto al Parc de la Ciutadella, donde un punto de información recibe a los visitantes con bolsas conmemorativas del Tour, el trofeo que levantará el vencedor y un primer contacto con las actividades repartidas por todo el recinto. A partir de ahí, el ambiente lo ocupan la música, las pantallas gigantes, los juegos, las zonas de patrocinadores y decenas de personas que aprovechan la espera antes del Grand Départ para sumergirse en el universo de la ronda francesa.

La propuesta que más expectación despierta durante la jornada es la experiencia de realidad virtual. Con unas gafas inmersivas, los participantes descienden en bicicleta de montaña por La Molina mientras el cuerpo acompaña cada curva. "Está muy bien organizado porque no hay colas. Al principio da un poco de vértigo, pero merece mucho la pena", comenta uno de los asistentes al quitarse las gafas.

"Es como si lo estuviera viviendo de verdad", añade otro visitante todavía sorprendido por la sensación de velocidad. Los voluntarios confirman el éxito de la actividad. "Alguno se ha mareado un poco e incluso ha preferido parar antes de terminar, pero en general está gustando muchísimo", explican. El más entusiasmado es un niño de ocho años que baja de la plataforma con una sonrisa imposible de disimular. "¡Es una pasada! Ahora quiero bajar una montaña así", exclama.

Dos aficionados usan la realidad virtual del Fan Park del Tour en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

Una sorpresa llegada desde Colombia

El Fan Park también deja espacio para las sorpresas. Muchos de los turistas que pasean por el recinto ni siquiera sabían que el Tour arrancaba este año desde Barcelona. Es el caso de la familia Pardo Sierra Fernández, llegada desde Colombia, que descubrió por casualidad el ambiente ciclista al aterrizar en Barcelona.

"Venimos de Colombia y esto es fantástico. No sabíamos que coincidía con el Tour. Ha sido una agradable sorpresa y ahora incluso hemos cambiado el viaje para intentar acabar viendo la llegada en París", explican, ilusionados por poder seguir de cerca una carrera en la que cada año destacan varios ciclistas colombianos.

Entre quienes recorren el recinto también hay margen para las sugerencias. La familia Blanzaco Poncelas, de Barcelona, también recorre el recinto con sus hijos. La madre admite que la propuesta le ha sorprendido. "No me esperaba que estuviera tan dinamizado; pensaba que sería más sencillo. Quizás faltan algunas actividades más para los niños, aunque los circuitos están muy bien. Es una buena idea porque así mucha gente descubre lo que es el Tour".

Aficionados en el Fan Park del Tour de Francia en Barcelona. / Zowy Voeten / EPC

La otra cara del Fan Park: entrar sin bicicleta

Pero no todo son risas en el Fan Park. Josep Castanyé, que acaba de terminar una ruta por Montjuïc con su bicicleta, se encuentra con la obligación de dejarla en el aparcamiento habilitado para poder acceder al recinto. Se niega. "Es indignante que no nos dejen entrar con la bicicleta de la mano. En ese momento también somos peatones", protesta. Lamenta marcharse sin poder comprar el merchandising oficial del Tour y considera que la medida perjudica precisamente a quienes llegan pedaleando.

Una situación parecida viven Meyrav Levy Salpeter y Kristopher Judd, un matrimonio residente en Barcelona que también llega en bicicleta. Tras comprobar que no pueden acceder con ella, deciden regresar a casa para dejarla y volver más tarde. "Nuestra vida es la bicicleta", resume ella.

El calor también marca la jornada. A medida que avanza el mediodía, muchos buscan refugio en las zonas de sombra, los puntos de hidratación o el espacio 'chill', donde un escenario acoge distintas actividades mientras las pantallas permiten seguir el recorrido del Tour. Justo al lado, los más pequeños encuentran su propio espacio, con un circuito para iniciarse sobre la bicicleta y una zona donde pueden dibujar y colorear bicicletas mientras sus familias descansan.

Jordi Viadas, vecino de El Masnou, reconoce entre risas que con estas temperaturas no se anima a participar en los circuitos ciclistas. "Suerte del café", bromea mientras recoge uno de los que reparte uno de los patrocinadores. Aun así, celebra la iniciativa. "Está muy bien que hagan esto para que la gente conozca el Tour".

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Con el pelotón todavía lejos de tomar la salida, el Tour ya ha empezado para miles de personas en el paseo Lluís Companys. Algunos llegan por afición, otros por casualidad y unos pocos incluso cambian sus planes de viaje para seguir la carrera. Todos, sin embargo, salen con la sensación de haber vivido un pequeño adelanto de la mayor prueba ciclista del mundo.