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Del 3 de julio al 13 de septiembre

Empieza el corte por obras del Trambesòs de Barcelona: estas son las alternativas de transporte

CONTEXTO | El Trambesòs interrumpirá buena parte de sus tres líneas entre el 3 de julio y el 13 de septiembre

Un comboi del Trambesòs, a l’altura de Glòries, al tram que quedarà eliminat a partir del juliol. | FERRAN NADEU

Un comboi del Trambesòs, a l’altura de Glòries, al tram que quedarà eliminat a partir del juliol. | FERRAN NADEU

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La transformación urbanística de las Glòries y la conexión del tranvía por la Diagonal de Barcelona encaran una fase determinante a partir de este viernes, 3 de julio. Las obras para duplicar la vía en la Gran Via y mejorar el trazado urbano provocarán cortes significativos en las líneas T4, T5 y T6 del Trambesòs durante todo el verano, con afectaciones parciales que se prolongarán hasta la primavera de 2027.

Este proyecto, que cuenta con una inversión de 32,54 millones de euros, busca priorizar el espacio para los peatones y optimizar la red de transporte público en uno de los nudos viarios más complejos de Barcelona. Para mitigar el impacto, el Ayuntamiento y la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) han diseñado un dispositivo especial con autobuses lanzadera y refuerzos en la red de metro que se detalla a continuación.

Líneas afectadas (durante el verano):

  • Línea T4: servicio interrumpido entre las estaciones de Verdaguer y El Maresme.
  • Líneas T5 y T6: sin servicio en el tramo comprendido entre Ciutadella | Vila Olímpica y Sant Martí de Provençals.
Afectación del Trambesòs del 3 de julio al 13 de septiembre
Afectación del Trambesòs del 3 de julio al 13 de septiembre

Servicios alternativos de transporte:

  • Buses especiales: se habilitarán dos líneas de autobús que realizarán los recorridos afectados con el mismo horario que el tranvía.
  • Bus especial para la T4: entre Verdaguer y El Maresme.
  • Bus especial para T5 y T6: entre Marina y Besòs.
  • Metro y otros transportes:
  • L4 de Metro: alternativa para desplazamientos entre Besòs, Maresme, Selva de Mar y Ciutadella. (Nota: L4 no parará en Verdaguer del 6 de julio al 30 de agosto por obras de accesibilidad).
  • Línea V21 de TMB: para el trayecto entre Marina y Ciutadella | Vila Olímpica.
  • Otras opciones: metro (L1, L2), autobuses (H12, 7) y Rodalies R1 (entre Sant Adrià y El Clot).

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  • Recuperación progresiva del servicio (A partir del 14 de septiembre):
  • Línea T4: recupera la circulación completa entre Verdaguer y Estació de Sant Adrià.
  • Líneas T5 y T6: recuperan el tramo entre Ciutadella | Vila Olímpica y Glòries.
  • Cortes parciales persistentes: la T5 y T6 seguirán afectadas entre Glòries y Sant Martí de Provençals. A finales de septiembre y hasta la primavera de 2027, la afectación se reducirá únicamente al tramo Glòries – Can Jaumandreu.

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