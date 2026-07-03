MAPA | Dónde ver la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona: los mejores puntos del recorrido, barrio a barrio

Barcelona será el punto de partida de la 113ª edición del Tour de Francia, en lo que supondrá la tercera salida de la historia de la Grande Boucle desde España, tras las celebradas en San Sebastián (1992) y Bilbao (2023), y la primera de la historia de la capital catalana.

La primera etapa se disputará íntegramente en Barcelona el sábado 4 de julio y consistirá en una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros. La salida estará situada en el Fòrum y el recorrido avanzará junto al litoral antes de pasar a los pies de la Sagrada Família y atravesar varias de las calles rectas y llanas del Eixample, donde los equipos rodarán a gran velocidad. El desenlace llegará en Montjuïc, donde dos subidas consecutivas hasta el Estadio Olímpico romperán el ritmo de los tramos más rápidos y donde los participantes se lo jugarán todo. Será, previsiblemente, el momento más emocionante de la jornada.

Antes del inicio de la competición también recorrerá el circuito la tradicional caravana publicitaria del Tour de Francia, una de las imágenes más características de la prueba. Cientos de vehículos de los patrocinadores oficiales preceden cada etapa y convierten el paso de la carrera en una especie de cabalgata festiva que amenizará la espera de la ciudadanía.

Horarios de la primera etapa

Salida de la caravana publicitaria del Fòrum: 15.35 horas.

Llegada de la caravana publicitaria a Montjuïc: 16.14 horas.

Primera salida de los equipos desde el Fòrum: 17.05 horas.

Última llegada de los equipos a Montjuïc: 19.16 horas.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de localización de la Etapa 1.

Los mejores lugares para ver el paso del Tour de Francia en Barcelona

Teniendo en cuenta el recorrido, estos son algunos de los mejores puntos para seguir la primera etapa del Tour de Francia en Barcelona, ordenados según el paso de los ciclistas y por distritos y barrios.

Sant Martí

Avenida Litoral y García Fària

Los cruces que salvan la ronda Litoral ofrecen una buena perspectiva para ver pasar a cada equipo en dos ocasiones: primero junto al mar y, después, por los paseos de García Fària y Calvell. En este punto los corredores acabarán de salir del Fòrum, por lo que todavía rodarán agrupados.

Rambla del Poblenou y calle Josep Pla

Se trata de un tramo de avenidas anchas que, en principio, no debería concentrar tanto público como otras zonas del recorrido, lo que facilitará encontrar un buen sitio para ver pasar a los ciclistas.

Rambla Guipúscoa y calle Aragó (este)

Según el libro de ruta, los equipos circularán por el lado mar de la rambla Guipúscoa. Las diferentes alturas del paseo central peatonal permiten ganar perspectiva, mientras que en Aragó la calzada se ensancha y facilita ver llegar a los corredores desde la distancia.

Sagrada Família y Dreta de l'Eixample

Entorno de la basílica y paseo de Gràcia

Todo apunta a que los alrededores de la Sagrada Família serán uno de los puntos con mayor concentración de aficionados, medios de comunicación y turistas. No será para menos: el paso del Tour junto a la basílica de Antoni Gaudí dejará una de las imágenes más icónicas de esta primera etapa.

Quienes busquen una alternativa para fotografiar a los ciclistas pueden situarse en el paseo de Gràcia, especialmente en el giro con la calle Aragó, donde será posible captar a los corredores con la Pedrera, la Casa Batlló y la Casa de les Punxes como telón de fondo. Eso sí, también se espera una elevada afluencia de público.

Esquerra de l'Eixample y Sants-Montjuïc

Calles Aragó (oeste) y Tarragona

Estas dos amplias avenidas deberían ofrecer espacio suficiente para seguir el paso de los equipos sin las aglomeraciones previstas en otros puntos del recorrido.

Montaña de Montjuïc

El tramo final será el más exigente de la jornada. Allí es donde los favoritos probablemente intentarán exprimir sus últimas fuerzas para ganar unos segundos, después del trabajo realizado por sus compañeros en las zonas más rápidas y expuestas al viento.

Noticias relacionadas

Las dos ascensiones de Montjuïc, la primera desde el paseo de Santa Madrona hasta la avenida Miramar y la definitiva por el paseo Olímpic hasta la línea de meta, se perfilan como los mejores lugares para presenciar el esfuerzo final de los ciclistas.