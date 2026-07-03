Ciudad
Desalojado el antiguo cine Stadium de L'Hospitalet tras estar okupado durante más de tres años
Los Mossos desalojan una antigua fábrica 'okupada' del centro de L’Hospitalet de Llobregat
Los Mossos d'Esquadra han desalojado este 3 de julio el antiguo cine Stadium de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès), que llevaba okupado desde hacía más de tres años. Se trata de un emblemático local del barrio de Sant Josep que, previo al centro social okupado, llevaba cerca de una década sin uso. Así, el colectivo que vivía en el inmueble nombró al espacio Centro Social Okupado (CSO) Squatxeria.
La policía catalana explica que en el operativo, que se ha iniciado poco antes de las 6 horas, han participado distintos efectivos y unidades de los Mossos, de la Guardia Urbana de L'Hospitalet y, claro, la comitiva judicial.
El dispositivo ha concluido entre las 8.30 horas y las 9 horas sin incidentes destacables. La policía catalana señala así que finalmente han desalojado entre a 25 y 30 personas, aunque no ha habido ninguna persona detenida. Tras ello, se han activado los procedimientos para devolver el inmueble a la propiedad.
Tras el cierre del cine, que funcionó entre 1958 y 1984, el espacio albergó una discoteca y, más tarde, un gimnasio. Tras ser okupado, este ha sido el tercer y definitivo intento de desalojo del espacio.
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