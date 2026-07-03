Compran el Hotel Murmuri de Barcelona por 8 millones

El aparthotel Murmuri Residence de Barcelona, situado en el número 13 del Passatge de la Concepció y gestionado por Majestic Hotel Group, ha cambiado de dueño. El edificio, de tres plantas, ha sido adquirido por un 'family office' vinculado a una familia catalana por 8,2 millones de euros. En la planta baja del inmueble se encuentra el restaurante Petit Comité dirigido por el chef con estrella Michelin, Carles Gaig.

Según la consultora Cushman & Wakefield, que ha asesorado en exclusiva la venta del edificio de uso turístico, esta transacción "pone de manifiesto el interés que siguen despertando los activos turísticos de calidad entre inversores privados y 'family offices'". En este caso, señalan, "el inmueble está en el epicentro comercial de Barcelona, una localización considerada triple A dentro del mercado inmobiliario de la ciudad".

El aparthotel dispone de apartamentos de uno o dos dormitorios, algunos de ellos con terraza privada. "Barcelona continúa ofreciendo una enorme profundidad de capital para los mejores activos. Incluso en un contexto de elevada complejidad regulatoria, seguimos observando una gran liquidez y un interés sostenido por parte de inversores privados en productos de máxima calidad", asegura Bruno Hallé, socio de Cushman & Wakefield.

Por su parte, Víctor López-Peña, de la misma firma inmobiliaria, destaca que "en este caso, la combinación de un activo único, una ubicación ultra prime y contratos de alquiler con operadores sólidos, ha despertado un fuerte interés entre inversores 'core', generando un proceso altamente competitivo que permitió maximizar el valor para nuestro cliente”.

Según datos de Cushman & Wakefield, en el primer trimestre de 2026 se ha mantenido el dinamismo en el mercado hotelero español, ya que se han cerrado transacciones de inversión que suman un importe de 1.000 millones de euros, una tendencia puede mantenerse durante el resto del año.