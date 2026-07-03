Collboni pide "absoluta contundencia" contra las armas tras el asesinato de un menor en el Parque de la Pegaso de Barcelona

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha pedido "absoluta contundencia" y "más policías y más penas" ante la tenencia de armas y el tráfico de drogas, después del asesinato esta pasada noche de un menor de 15 años a tiros en el parque de la Pegaso, ubicado en el barcelonés distrito de Sant Andreu. En una entrevista en 'RAC1', Collboni no ha concretado más información sobre esta muerte violenta a la espera de que lo haga el Departament d'Interior y los Mossos d'Esquadra, pero ha reconocido que está "preocupado" e incluso "un poco cabreado" ante estos delitos tras el "esfuerzo muy importante", ha reivindicado, para mantener la convivencia y el civismo. Collboni ha comenzado la entrevista expresando "consternación" y "tristeza" por la muerte de este menor.

La reacción de los grupos municipales de la oposición del Ayuntamiento de Barcelona tampoco se ha hecho esperar. En un mensaje en X, el líder de Junts, Jordi Martí, ha afirmado que el alcalde "ha perdido el control de la ciudad" y que este nuevo homicidio "confirma el fracaso de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad".

También el líder del PPC, Daniel Sirera, ha pedido la dimisión del teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, y de la consellera de Interior, Núria Parlon. La presidenta del grupo de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al PSC que priorice a Barcelona y exija al Govern "determinación y eficiencia en los recursos de seguridad allí donde tocan". El presidente del grupo municipal de Vox, Gonzalo de Oro, por su parte, ha advertido de que Barcelona "está fuera de control por la incompetencia del PSC", y ha clamado por un "alcalde valiente que ponga orden ya".

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"Desde Junts exigimos la desarticulación de las bandas criminales", ha añadido Jordi Martí. Sirera ha lamentado, además, que "las bandas van a la suya mientras Collboni e Illa no reaccionan", y ha concluido que Barcelona "no puede seguir así".