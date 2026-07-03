Collboni anuncia un incremento de 4.000 bicis del Bicing de Barcelona, un 50% más de oferta

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que Barcelona incrementará el próximo mandato la oferta de Bicing en un 50%, lo que supondrá unas 4.000 bicicletas más. El incremento mencionado por el edil en 'RAC 1' haría llegar la oferta total de la ciudad a las 12.000 bicicletas.

En la misma entrevista, Collboni ha reconocido que en este mandato ya han reforzado cerca de 1.000 bicicletas, llegando a las 8.000 unidades. Así como han potenciado la oferta de bicing eléctrico con 5.000 bicis eléctricas, dando la vuelta a la proporción respecto a las mecánicas, que se han quedado en 3.000. El incremento de bicis ha ido acompañado de estaciones: si en 2023 eran 519 estaciones, el objetivo es acabar el mandato con 74 más.

El servicio de Bicing tiene más de 170.000 personas abonadas. “Es un servicio que está muy demandado y que necesita ser reforzado”. “Es una forma sostenible y asequible para que la gente se mueva, especialmente la gente joven pero también no tan joven”. “El Bicing es el tercer medio de transporte público de la ciudad, después del metro y el bus”, han afirmado el edil.

19,5 millones de usos en 2025

De hecho, según los últimos datos registrados el pasado marzo de este año, sólo durante 2025 se registraron 19,5 millones de usos y más de 166.000 personas abonadas a Bicing, alcanzando en septiembre un récord de 76.397 viajes en un solo día. De esta forma, se evidencia la consolidación como opción de movilidad cotidiana en Barcelona.

Teniendo en cuenta el aumento de la demanda de bicicletas durante los meses de verano, la empresa Bicing ha anunciado que reforzará su servicio este mes de junio.No obstante el alcalde ha afirmado que “Apostamos claramente cómo Ayuntamiento”, también ha detallado que se concretará una vez finalice el verano.