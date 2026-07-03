El uso del coche en el área de Barcelona se estanca en niveles prepandemia: uno de cada tres desplazamientos

En 2025, los más de cinco millones de habitantes de la región de Barcelona realizaron unos 20 millones de desplazamientos en los días laborables de la semana. De ellos, el 47,5% fueron a pie, en bicicleta o en patinete; y el 18,3%, en transporte público. En el resto, un 34,2%, se utilizó el vehículo privado. Los datos, extraídos de la última encuesta de movilidad en día laborable (EMEF, por sus siglas en catalán), muestran el estancamiento del uso del coche en niveles previos a la pandemia y la consolidación de la movilidad sostenible. "Los datos confirman que avanzamos en la buena dirección", ha destacado la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque.

La encuesta, para la que se han realizado 10.110 entrevistas, plasma desde hace más de 20 años la fotografía de los hábitos de movilidad del ámbito de la Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que abarca la capital, la primera corona metropolitana y comarcas como la Anoia, el Garraf, el Berguedà, Osona, el Vallès Oriental y el Maresme. Realizado por el Institut Metròpoli y promovido por la ATM, el sondeo es considerado el principal referente para medir la movilidad cotidiana y muestra una tendencia si bien al alza, aunque sostenida, de mayor peso de los desplazamientos de 'movilidad activa' (es decir, a pie o en vehículos de movilidad personal), que superan los niveles previos a la pandemia.

Reparto modal de los desplazamientos diarios en la región de Barcelona Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

"Es necesario continuar trabajando para consolidar esta tendencia y ofrecer más y mejores opciones de movilidad alrededor del territorio", subraya la titular de Territori. Por el contrario, que el uso del vehículo privado siga sin alcanzar el 36,1% de aquel 2019 prepandémico demuestra, para el ATM, "una tendencia positiva en la radiografía general de la movilidad". Para Paneque, los resultados "responden tanto al compromiso de la ciudadanía como a las políticas impulsadas por las administraciones para reforzar el transporte público y fomentar alternativas de movilidad más sostenibles y eficientes".

Diferencias de género

Más allá de la progresiva evolución hacia tendencias modales más respetuosas con el medio ambiente, la encuesta pone también en evidencia diferencias entre los motivos y las maneras de hombres y mujeres para desplazarse por la región de Barcelona. Los modos sostenibles alcanzan el 72% entre las mujeres, y se quedan en el 60% entre los hombres. Las que más caminan son las mujeres (48,7% respecto a un 41,8%), y también las que más usan el transporte público (21,5% frente a un 14,9%). Sin embargo, los hombres utilizan más el vehículo privado (un 40,4% respecto al 28,4%).

Las diferencias entre los motivos que explican los desplazamientos entre hombres y mujeres también muestran que ciertos patrones de género entre la esfera productiva y la esfera reproductiva continúan presentes. Un 10,5% de las mujeres se mueven para realizar compras cotidianas (por un 8,5% de los hombres); un 7,5% de ellas, para acompañar a personas menores de edad (por un 4,8% de ellos). Por el contrario, un 15,9% de los trayectos de los hombres son para trabajar o para cuestiones laborales; por un 12,7% en las mujeres. En cuanto al ocio, los desplazamientos entre los hombres también son mayores (un 8,6% frente a un 7,9%).

El uso de vehículos de movilidad personal como patinetes o bicicletas consolida la evolucón positiva de la movilidad sostenible en el área de Barcelona / Zowy Voeten / EPC

Como dicta la lógica, el uso del vehículo privado asciende cuanto más alejado se está de la ciudad de Barcelona. Así, un 54,6% de los vecinos de la capital se desplazan en modos activos, y un 28,5% en transporte público; los porcentajes más elevados en ambas tipologías entre todos los encuestados. La distancia recorrida también varía según la zona de residencia. Los residentes en el área de Barcelona recorren cada día una media de 20 km, y destinan una hora y media en sus desplazamientos; mientras que los vecinos de la capital cubren una distancia media de 13,8 km. Aquellos que viven más lejos, en la región de Barcelona, recorren casi 30 km. No son muchos los vecinos de la capital que salen de Barcelona en sus trayectos diarios en día laborable, apenas un 12,8%.

Por otro lado, un 71,9% de los vecinos de alguno de los 36 municipios que forman el Àrea Metropolitana de Barcelona no abandona este ámbito territorial en sus desplazamientos habituales. Desde el fin de la pandemia, el porcentaje de un 10% de la población que teletrabajó el día anterior a ser encuestada se mantiene año tras año.

Satisfacción con los servicios

La EMEF también pide a los encuestados cuál es su grado de satisfacción con los múltiples modos de transporte. De las 16 tipologías propuestas, todas ellas reciben un notable excepto las dos que tienen que ver con el servicio de Renfe. Los trenes regionales y de media distancia se quedan en una nota de 6,1 y la red de Rodalies aprueba por los pelos, con un 5,5%. Puntuaciones significativamente más bajas que el 8,6% que recibe la bicicleta; el 8,0% del tranvía; el 7,8% de los Ferrocarrils de la Generalitat; o el 7,1 de la red de metro.