Cinco firmas de arquitectura se disputarán el diseño y construcción del futuro Bioscope del Zoo de Barcelona

El Zoo de Barcelona ha seleccionado a las cinco firmas de arquitectura finalistas que competirán por el diseño y la ejecución del Bioscope, el futuro centro dedicado a los orígenes y la evolución de la vida en la Tierra, por el que se prevé una inversión de 18 millones y una apertura prevista para 2030. Situado en el parque de la Ciutadella, el Bioscope es una de las actuaciones más significativas del proceso de biodiversidad, la investigación y la divulgación científica.

Los cinco finalistas son los equipos conformados por b720 Arquitectura, encabezado por Fermín Vázquez con la participación de Abacus, Lüchinger Meyer Partner, Éxito de Diseño y The Logical Zoo, y COMSA como constructora asociada; Pich-Aguilera Arquitectes, con la participación de Kengo Kuma & Associates y ELECNOR como constructora asociada; Brullet de Luna y Associats, con VESTA como constructora asociada; Enric Ruiz Geli Project, con la participación de Elisabeth Diller de Diller Scofidio+Renfro (DS+R), Philippe Rahm, Ralph Appelbaum y COPCISA como constructora asociada; y Miquel Mariné, con la participación de Baukunst, y ACSA como constructora asociada.

El primer anuncio del proyecto lo hizo el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, el pasado octubre y lanzó el concurso internacional de arquitectura en diciembre del mismo año. Los trámites se alargaron hasta febrero de este año, cuando se hicieron públicas las candidaturas recibidas. Salieron catorce firmas a competición, la mayoría despachos de Barcelona, algunos liderados por profesionales de renombre en la capital catalana. También había una gran empresa del IBEX 35, un despacho con sede en Madrid y Lima (Perú) y un estudio en Girona.

Novedades en el Zoo de Barcelona, mostrando las últimas incorporaciones y cambios en las instalaciones.

Una vez elegidos los cinco equipos finalistas del concurso internacional del Bioscope, el proyecto inicia ahora la fase en la que los equipos desarrollarán sus propuestas arquitectónicas, museográficas y conceptuales, con el objetivo de escoger el proyecto que dará forma a un nuevo equipamiento llamado a convertirse en una de las principales puertas de entrada al conocimiento de la biodiversidad en el Zoo de Barcelona. Entre los estudios y profesionales participantes se encuentran autores de equipamientos culturales, museos, espacios públicos y proyectos arquitectónicos de referencia en Europa, lo que evidencia el interés que el Bioscope ha despertado entre equipos de primer nivel. Sin ir más lejos, el mismo Fermín Vázquez (b720) es una de las firmas de referencia detrás del nuevo 'Hall Zero' de la Fira de Barcelona en la Granvia de L'Hospitalet de Llobregat.

7.000 metros cuadrados en un edificio y espacio exterior

El Bioscope ocupará cerca de 7.000 metros cuadrados, distribuidos en un edificio de tres plantas y un espacio exterior integrado en el recinto del Zoo de Barcelona. El recorrido combinará recursos museográficos, experiencias inmersivas e instalaciones con animales para explicar los grandes procesos que han marcado la evolución de la vida en el planeta, desde sus orígenes hasta los retos actuales de conservación de la biodiversidad.

Los animales que albergará el Bioscope serán especies que forman parte de proyectos de conservación en los que participa el Zoo de Barcelona o que han tenido un papel destacado en alguna etapa evolutiva de la biodiversidad. Habrá, por ejemplo, anfibios, peces, reptiles e invertebrados.

Concebido como un espacio de aprendizaje y descubrimiento para todos los públicos, el nuevo equipamiento también incorporará una dimensión de investigación y colaboración científica, con la voluntad de acercar el conocimiento a la ciudadanía a través de una experiencia participativa y emocional. En este ámbito, trabajará conjuntamente con universidades, centros de investigación y otras entidades de conservación para impulsar proyectos relacionados con la biodiversidad, bienestar animal y preservación de los ecosistemas.

Durante los próximos meses, los equipos desarrollarán sus propuestas, que serán valoradas tanto por la calidad arquitectónica como por la capacidad de integrar los contenidos científicos, museográficos y educativos del proyecto; así como su integración con el entorno. Con una inversión prevista de 18 M€, financiada íntegramente por la empresa municipal Barcelona de Serveis Municipals (BSM), y una apertura prevista para 2030, se espera que el nuevo equipamiento ampliará la capacidad del Zoo de Barcelona para generar conocimiento, impulsar la sensibilización ambiental y reforzar su proyección científica.