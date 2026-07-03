Barcelona pondrá un radar para multar a los conductores infractores en el cruce con más accidentes en 2025

El punto de la red viaria de Barcelona que acumuló más accidentes de tráfico en 2025 fue el cruce del lado montaña entre la Gran Via de les Corts Catalanes y la calle Selva de Mar, en el distrito de Sant Martí. El año pasado concentró 18 colisiones; desde principios de año y hasta el pasado 21 de abril, se habían registrado otros 11 choques con daños materiales, más de la mitad que en todo 2025.

Las estadísticas municipales que revelaron la siniestralidad en la confluencia avivó la reclamación vecinal para tratar de prevenir que los topetazos periódicos sigan repitiéndose. Ahora, el ayuntamiento se ha decidido a poner un radar para sancionar a los conductores que infringen la señalización en esa intersección y que, por confusión o imprudencia, originan los recurrentes impactos entre vehículos. La opción de recurrir a una cámara estaba en estudio y la entrada en funcionamiento no será inmediata.

Como mínimo, pasarán meses hasta que el dispositivo se coloque tras superar los trámites previos necesarios. El consistorio cuenta que la instalación del objetivo y otros cambios que planea deben ejecutarse "durante los próximos meses". La Asociación de Vecinos Amics de la Gran Via -que urge a que se pongan paliativos contra los accidentes- afirma que responsables de la concejalía de movilidad le informaron en junio de que el visor tardaría al menos un año en estar operativo, al tener que redactarse un proyecto y salir a concurso público para adjudicarse.

El radar por el que el ayuntamiento se decanta no es de velocidad, sino una cámara de giro para vigilar que los conductores no se salten las indicaciones en la intersección, a riesgo de provocar una nueva colisión. "Se instalará un sistema de sanción automática de las maniobras con indisciplina en el cruce", explica el gobierno municipal.

Varios coches girando en la confluencia de la Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Selva de Mar, en Barcelona. / MANU MITRU

La asociación Amics de la Gran Via acepta la propuesta, pero lamenta que no sea ya una realidad. "Van muy poco a poco", evalúa Edorta Moreno, portavoz de la entidad. “Si así se evitan accidentes, estamos de acuerdo, ¿pero tenemos que esperar a que se pongan las pilas a que haya un muerto? -plantea- La Guardia Urbana ya nos anticipó que, seguramente, este volverá a ser el punto con más accidentalidad en Barcelona”.

Cambios en los semáforos

Aparte, el ayuntamiento anuncia que ajustará los tiempos de cambio de disco de los semáforos en el tramo. Se pretende así “reducir la acumulación” de vehículos en la Gran Via y conceder “más tiempo al giro de Selva de Mar”. Se hará en detrimento del tiempo en que se da paso con la luz verde a los conductores en el lateral mar de la Gran Via.

El consistorio añade que “se moverá el semáforo y la línea de detención sobre el puente para tener más espacio de acumulación”. Asegura que, en los últimos meses, ya ha modificado la señalización en la zona y ha retirado indicadores obsoletos para tratar de mejorar los avisos de giro en el lugar.

Vallas ante un paso de cebra en la confluencia de la Gran Via de les Corts Catalanes con la calle Selva de Mar, en Barcelona. / MANU MITRU

El punto crítico en el cruce de la Gran Via con Selva de Mar se halla en el lado superior de la avenida, donde existen tres carriles. El primero obliga a torcer a la izquierda y el del medio da opción a tumbar también a la izquierda por Selva de Mar o continuar recto por la Gran Via, en dirección a Glòries. Infringir el giro obligatorio expone a chocarse con el vehículo que se incorpora desde el carril contiguo. Unas vallas permanecen colocadas en el lugar donde se extendía una barra protectora que, meses atrás, lucía desecanjada y envuelta con cintas tras los impactos de los vehículos.

El ayuntamiento resalta que se cuantificaron unos 7.000 accidentes de tráfico en Barcelona en 2025. Pondera así que la siniestralidad “está muy repartida” en la red viaria, con una veintena de tramos que acumularon entre 10 y 18 colisiones el año pasado.