Barcelona da luz verde al nuevo barrio del Sector Prim con más de 2.000 viviendas públicas

Barcelona ha dado un paso decisivo para hacer realidad el futuro Sector Prim, un nuevo barrio que nacerá al calor de la transformación urbanística de la futura estación de La Sagrera, por donde también circulará la alta velocidad. La Comisión de Gobierno del ayuntamiento ha aprobado de forma definitiva el proyecto de reparcelación de la zona, un trámite que permitirá impulsar la construcción de 3.359 viviendas, de las que 2.041 serán de titularidad municipal.

El desarrollo supondrá la desaparición de las naves industriales que todavía ocupan parte de la zona. Según el calendario previsto por el consistorio, los derribos comenzarán en 2027, mientras que las obras de construcción de la nueva área residencial podrían iniciarse a partir de 2029, una vez redactados los proyectos y licitadas las actuaciones.

Del total de viviendas previstas, el ayuntamiento se ha adjudicado el suelo correspondiente a 2.041 pisos, entre ellos 1.637 viviendas de protección pública y 200 alojamientos dotacionales, consolidando este ámbito como uno de los mayores desarrollos de vivienda pública de la ciudad.

El Sector Prim, situado en el barrio de la Verneda i la Pau, en el distrito de Sant Martí, es el único ámbito de este distrito integrado en la gran transformación urbanística vinculada a la futura estación intermodal de La Sagrera, una operación que contempla la creación de unos 15.000 nuevos hogares.

La zona ocupa el espacio delimitado por la ronda de Sant Martí, el Pont del Treball Digne, las calles Santander y Cantàbria, la rambla de Prim, la Via Trajana y la calle Jaume Brossa. Su objetivo es conectar este entorno con el área industrial de la Verneda y el Torrent d'Estadella, además de reforzar la unión entre los distritos de Sant Martí y Sant Andreu.

Vivienda pública y equipamientos

La reordenación urbanística, aprobada por el Ayuntamiento en 2022, plantea convertir este ámbito en un nuevo barrio conectado con la futura estación de La Sagrera y con el futuro Parc del Camí Comtal, que se urbanizará sobre las losas ferroviarias.

El proyecto prevé un nuevo núcleo residencial con una elevada presencia de vivienda pública, acompañado de un importante polo de equipamientos municipales. Además, busca conservar y poner en valor elementos patrimoniales de la zona, como la histórica masía de Can Riera, que se convertirá en el centro del futuro barrio.

A su alrededor se creará una gran plaza pública, integrada con la riera de Horta, concebida como el principal espacio de encuentro vecinal. En torno a este espacio se levantarán los edificios residenciales y los equipamientos previstos para concentrar los principales usos del ámbito.

El nuevo polo de equipamientos dispondrá de una superficie de 21.656 metros cuadrados y permitirá construir una escuela infantil, un equipamiento sanitario, un centro cívico y cultural y un pabellón polideportivo, además de ampliar el Institut Salvador Seguí. El Ayuntamiento sostiene que la distribución de estos servicios permitirá atender las necesidades tanto del nuevo barrio como de los vecinos de la Verneda i la Pau y Sant Martí de Provençals.

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El ámbito de Prim fue delimitado inicialmente en la modificación del Plan General Metropolitano de Sant Andreu-La Sagrera de 1996. El diseño urbanístico que ahora comienza a materializarse es fruto de un proceso participativo y de un concurso público de ideas, ganado por la propuesta Sínia-Tokio, del estudio Forgas Arquitectes, que planteaba integrar la riera de Horta y la masía de Can Riera en un gran espacio público rodeado de viviendas y equipamientos.