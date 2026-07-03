Badalona invertirá más de medio millón de euros en climatizar cinco escuelas infantiles y dotar de sombras a otros 25 centros de primaria

Las quejas de la comunidad educativa por las altas temperaturas que han de aguantar alumnos tanto de guarderías como de escuelas de infantil y primaria vienen de lejos, ya sea en el área metropolitana en general como en Badalona en particular. Ya en 2024, y tras manifestarse en la plaza de la Vila por el calor en las aulas, el Ayuntamiento de Badalona tuvo que salir al paso y anunciar la compra de una treintena de aparatos móviles de refrigeración ('pingüinos'), con el objetivo de hacer un poco más llevaderas las altas temperaturas. En una ciudad en que también los plenos municipales primaverales y estivales se tienen que llevar a cabo con ayuda de ventiladores y pingüinos, y en que los trabajadores públicos han sido repetidas veces enviados a teletrabajar ya que en las oficinas municipales no se puede mantener una temperatura digna, cualquier inversión en climatización para equipamientos municipales o públicos cobra un sentido especial. Así ha ocurrido este viernes por la mañana, con el anuncio por parte de la primera teniente de Alcaldía, Cristina Agüera, de una inversión de 539.030 euros para proteger del calor a 30 centros educativos de la ciudad: "El gobierno municipal continúa avanzando en su compromiso con la mejora de los centros educativos de la ciudad, impulsando actuaciones que permiten ofrecer espacios más modernos, más confortables y de más calidad para los niños y el profesorado", ha declarado la edila popular.

Las actuaciones incluyen la climatización de las cinco guarderías municipales y la creación de nuevos espacios de sombra en los patios de 25 escuelas de educación infantil y primaria. Del medio millón de euros destinado, 193.531 se destinarán a las guarderías y 345.499 a los centros de educación infantil y primaria. Las obras, que ya han sido adjudicadas, tendrán un plazo de ejecución de tres meses desde el inicio de los trabajos en las escuelas infantiles de cinco meses en las los centros de educación infantil y primaria. En el caso de las guarderías, el gobierno municipal señala que los trabajos se iniciarán la próxima semana, empezando por el centro Ralet Ralet.

También se actuará en las guarderías Pam i Pipa, Uni Dori, Virolet y Nero Nas, equipamientos que sí disponen de sistemas de calefacción, pero no de refrigeración. Ahora, las obras permitirán habilitar espacios climatizados dentro de los centros mediante la instalación de nuevos sistemas de refrigeración de "alta eficiencia energética". Las actuaciones incluyen la climatización de las aulas, así como la incorporación de sistemas de control remoto que permitirán gestionar y programar el funcionamiento de las instalaciones para optimizar el consumo energético.

Nuevos espacios de sombra en los patios escolares

La segunda línea de actuación del proyecto contempla una primera fase de creación de nuevas zonas de sombra exteriores en 25 escuelas de educación infantil y primaria. Las intervenciones se concentrarán en los patios escolares con el objetivo de reducir la exposición directa al sol durante los meses de más calor. Mayoritariamente, se instalarán nuevas pérgolas de madera con elementos de protección solar, que generarán espacios de sombra a las zonas de recreo. En dos de los centros, que ya cuentan con zonas de sombra, se crearán nuevas zonas de estancia con bancos situados en espacios ya protegidos del sol.

Las nuevas zonas de sombra se implantarán en los centros Baldiri i Reixac, Feliu i Vegués, Folch i Torres, Itaca, Joan Llongueras, Joan Miró, Josep Boada, Llorens Artigas, Margarida Xirgu, Miguel Hernández, Rafael Casanova, Institut Escola Llibertat, Institut Escola Baldomer Solà, Institut Escola Rafael Alberti, Institut Escola Turó d’en Caritg, Antoni Botey, Badalona Port, Joan Coret, Josep Carner, Les Ciències, Montigalà, Pau Picasso, Planas i Casals, Mercè Rodoreda y Pere de Tera.

La concejala Agüera también ha recordado la futura construcción de la nueva guardería municipal Bugui Bugui, "la primera que se construirá en la ciudad desde el 2013". Asimismo, Agüera ha señalado que la construcción de la nueva guardería refuerza la apuesta del consistorio por ampliar y mejorar los equipamientos educativos de Badalona. En esa línea, recientemente el Ayuntamiento de Badalona licitó por unos 20 millones el contrato para gestionar las guarderías de la ciudad durante los próximos cinco años.