Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiroteo BarcelonaAndicEstrésTráfico Tour 2026Tour de Francia 2026Violación IgualadaAndalucíaLey de nietosBegoña Gómez
instagramlinkedin

Posibles bandas

Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso del barrio de la Sagrera de Barcelona

Radiografía de las bandas latinas en Madrid: dónde actúan, cómo marcan su territorio y por qué captan a niños más pequeños

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra.

Dos agentes de los Mossos d'Esquadra. / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un joven de 15 años ha muerto esta noche tras ser tiroteado en el parque de la Pegaso, en el barrio de La Sagrera de Barcelona. Según ha avanzado ElCaso, los hechos han tenido lugar sobre las 22:45 horas de este jueves en plena calle. Según la misma fuente, la primera hipótesis sobre el suceso apunta a una posible venganza entre personas vinculadas a bandas juveniles latinas. En este caso, el joven asesinado a tiros es de origen sudamericano.

Cuando el Servei d'Emergències Mèdiques ha llegado al lugar de los hechos, se han encontrado a un joven tendido en el suelo herido de bala pero todavía con vida. Sin embargo, no han podido evitar su muerte.

ElCaso.cat explica también que el menor estaba acompañado de otras dos personas cuando un grupo de entre cuatro y cinco jóvenes les han atacado. Tras el crimen, los agresores han huido.

Noticias relacionadas y más

Los Mossos d'Esquadra intentan localizar a los autores del tiroteo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: última hora de las afectaciones a la movilidad, cortes de calles y estado del tráfico
  2. Badalona aprueba inicialmente el plan que aspira a convertir Can Ruti en un 'hub' sanitario de referencia en Europa
  3. Un incendio y una avería dejan sin luz a unos 87.000 vecinos del área de Barcelona
  4. El Tour de Francia en Barcelona: estas son las principales afectaciones a la movilidad y el transporte público
  5. Barcelona cortará un centenar de calles y accesos a la Ronda Litoral ante el paso del Tour de Francia
  6. La policía halla restos de consumo de gas de la risa en el coche que causó la colisión con dos muertos en Barcelona
  7. Una avería de suministro eléctrico afecta a 11.586 abonados en la Barcelona metropolitana
  8. Casi 2.000 nuevas licencias de obra agravan el problema de las urbanizaciones sin servicios barcelonesas

Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de la Sagrera

Asesinado a tiros un menor de 15 años en el parque de la Pegaso de la Sagrera

ESTUN Robotics apuesta por Barcelona para impulsar la automatización industrial en Europa

ESTUN Robotics apuesta por Barcelona para impulsar la automatización industrial en Europa

Las playas más erosionadas del área de Barcelona se quedan un verano más sin aportación extra de arena: "Perdemos 750.000 euros cada año"

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

Afectaciones al tráfico por el Tour de Francia 2026 en Barcelona, en directo: calles cortadas y última hora de las incidencias a la movilidad

A pie de calle. Ambiente del tour de francia.

"Venimos de México porque preferimos el Tour al Mundial": el evento ciclista atrae a Barcelona a turistas de todo el mundo

El melón más caro del mundo se sirve en este restaurante de Barcelona: puede valer hasta 3.000 euros la pieza

El melón más caro del mundo se sirve en este restaurante de Barcelona: puede valer hasta 3.000 euros la pieza

La Rambla de Barcelona se propone caminar hacia un modelo turístico que conviva con los vecinos